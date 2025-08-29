https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/turk-is-agustos-ayi-aclik-ve-yoksulluk-sinirini-acikladi-1098918859.html

TÜRK-İŞ, ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

TÜRK-İŞ, ağustos ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ, 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre, 4 kişilik aile için "açlık sınırı" 27 bin 111 lira, "yoksulluk sınırı" 88 bin 310 lira olarak... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T14:16+0300

2025-08-29T14:16+0300

2025-08-29T14:17+0300

ekonomi̇

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

açlık sınırı

yoksulluk sınırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg

TÜRK-İŞ, ağustos ayında 4 kişilik aile için 'açlık sınırı'nı 27 bin 111 lira, 'yoksulluk sınırı'nı 88 bin 310 lira olarak hesapladı.Yıllık ortalama artış yüzde 41'i geçtiAçlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre; ağustosta 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 27 bin 111 lira oldu. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" 88 bin 310 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" ise aylık 34 bin 981 lira oldu.Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,64 oranında gerçekleşti.Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 40,68 olarak hesaplanırken yıllık ortalama artış yüzde 41,46'yı buldu.Tavuk eti yüzde 8, peynir yüzde 4 arttıAraştırmaya göre, süt, yoğurt ve peynir ürünlerinin bulunduğu grupta süt fiyatları, geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi. Yoğurt ve peynir fiyatları bu ay yüzde 4 arttı. Et, tavuk, balık, yumurta ve kuru baklagillerin bulunduğu grupta dana etinin fiyatı, Et ve Süt Kurumunun marketlerin bir kısmına etleri düşük fiyattan vermesi nedeniyle kısmen düşse de etin ortalama fiyatında ciddi değişiklik görülmedi.Tavuk etinin kilogram fiyatında yüzde 8 artış olduğu tespit edildi. Yumurtanın fiyatı, geçen ay olduğu gibi bu ay da artış gösterdi.En yüksek artış yeşil mercimekte yaşandıKuru baklagiller (kuru fasulye, nohut, yeşil ve kırmızı mercimek) grubunda fiyatlar bir miktar arttı. En yüksek orandaki artış yüzde 9 ile yeşil mercimekte görüldü. Semt pazarlarında yeşil soğan ve maydanoz gibi yeşil yapraklı sebzelerin fiyatında artış olduğu tespit edildi.Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur ve irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta ekmeğin fiyatı, bu ay artış gösterdi. Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 12,5 liradan yüzde 20 artışla 15 liraya yükseldi.Bu harcama grubundaki diğer ürünlerden pirinç, makarna, bulgur, un ve irmiğin fiyatında bir miktar artış olduğu tespit edildi. En yüksek artışın yüzde 6 ile pirinç fiyatında olduğu görüldü.Zeytinyağının kilogram fiyatı ise bir miktar düştü. Siyah zeytinin fiyatı artarken yeşil zeytinin fiyatı düştü. Yağlı tohum ürünlerinin fiyatında önemli bir değişiklik tespit edilmedi. Çayın kilogram fiyatında ortalama yüzde 8,5 artış, ıhlamurun kilogram fiyatında ise ortalama yüzde 10 artış olduğu tespit edildi. Salçanın kilogram fiyatında da bu ay ortalama yüzde 10 artış oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/merkez-bankasi-enflasyon-tahminlerine-gore-hangi-memur-ne-kadar-zam-alir-1098883620.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), açlık sınırı, yoksulluk sınırı