Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre hangi memur ne kadar zam alır?
Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre hangi memur ne kadar zam alır?
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026'nın ilk 6 ayı için memur maaş zammını yüzde 11 olarak açıkladı. Enflasyon tahminleri sonrası enflasyon farkıyla birlikte... 28.08.2025
ekonomi̇
merkez bankası
kamu görevlileri hakem kurulu
memur zammı
enflasyon
enflasyon oranı
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranını 4'üncü toplantıda belirledi. 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre memurların 2026’nın ilk 6 ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında belirlenmişti. Enflasyon hedefine göre Ocak 2026'da memur maaşı hesaplamaları yapıldı. Yüzde 25 enflasyon hedefine göre Ocak 2026 zamlı memur maaşları:Ayrıca kamu görevlilerinin taban aylıkları 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılacak. Bekar bir memurun en düşük maaşı, 47 bin 500 liradan 57 bin 875 liraya yükselecek.
ocak 2026 memur maaşı, ocak 2026 en düşük memur maaşı, 2026 memur zammı, memur maaş zammı ocak 2026, memur emeklisi maaş zammı 2026, kamu görevlileri hakem kurulu kararı 2026, 2026 toplu sözleşme zammı, 2026 memur maaşı ne kadar olacak, en düşük öğretmen maaşı ocak 2026, polis maaşı ocak 2026, mühendis maaşı ocak 2026, uzman doktor maaşı ocak 2026, hemşire maaşı ocak 2026, kamu görevlisi maaş zammı 2026, taban aylık artışı 2026
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026’nın ilk 6 ayı için memur maaş zammını yüzde 11 olarak açıkladı. Enflasyon tahminleri sonrası enflasyon farkıyla birlikte Ocak 2026’da memur maaşı 59 bin 694 TL olacak. Öğretmen 69 bin, polis 77 bin, mühendis 88 bin, uzman doktor ise 142 bin lira maaş alacak.
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranını 4'üncü toplantıda belirledi. 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre memurların 2026’nın ilk 6 ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında belirlenmişti.
Enflasyon hedefine göre Ocak 2026'da memur maaşı hesaplamaları yapıldı. Yüzde 25 enflasyon hedefine göre Ocak 2026 zamlı memur maaşları:
Memur - 59 bin 694 ,01 lira
Araştırma Görevlisi - 83 bin 576,82 lira
Uzman Doktor - 142 bin 842,38 lira
Mühendis - 88 bin 569,32 lira
Avukat - 83 bin 263,09 lira
Şube Müdürü - 86 bin 823,98 lira
Uzman Öğretmen - 76 bin 751,77 lira
Profesör - 126 bin 112,74 lira
Başkomiser - 84 bin 367,37 lira
Polis Memuru - 77 bin 111,94 lira
Hemşire - 69 bin 948,24 lira
Vaiz - 72 bin 391,26 lira
Teknisyen - 61 bin 779,93 lira
Ayrıca kamu görevlilerinin taban aylıkları 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılacak. Bekar bir memurun en düşük maaşı, 47 bin 500 liradan 57 bin 875 liraya yükselecek.