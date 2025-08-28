https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/merkez-bankasi-enflasyon-tahminlerine-gore-hangi-memur-ne-kadar-zam-alir-1098883620.html

Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre hangi memur ne kadar zam alır?

Merkez Bankası enflasyon tahminlerine göre hangi memur ne kadar zam alır?

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2026'nın ilk 6 ayı için memur maaş zammını yüzde 11 olarak açıkladı. Enflasyon tahminleri sonrası enflasyon farkıyla birlikte...

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur ve memur emeklilerinin zam oranını 4'üncü toplantıda belirledi. 2026-2027 yıllarında memur ve emeklilerine uygulanacak mali, sosyal ve özlük haklarını içeren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre memurların 2026’nın ilk 6 ayı için toplu sözleşme zammı yüzde 11 olarak açıklandı. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 25 ile yüzde 29 aralığında belirlenmişti. Enflasyon hedefine göre Ocak 2026'da memur maaşı hesaplamaları yapıldı. Yüzde 25 enflasyon hedefine göre Ocak 2026 zamlı memur maaşları:Ayrıca kamu görevlilerinin taban aylıkları 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılacak. Bekar bir memurun en düşük maaşı, 47 bin 500 liradan 57 bin 875 liraya yükselecek.

