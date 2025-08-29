Türkiye
Trump’tan dikkat çeken hamle: Kamala Harris’in 'Gizli Servis' koruması kaldırıldı
Trump’tan dikkat çeken hamle: Kamala Harris’in 'Gizli Servis' koruması kaldırıldı
ABD'de eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris artık Gizli Servis koruması altında olmayacak. Trump'ın aldığı karar, Harris'in yeni kitabını tanıtmak için ülke... 29.08.2025
Yasalara göre eski başkan yardımcıları, görevden ayrıldıktan sonraki altı ay boyunca Gizli Servis tarafından korunuyor. Harris’in bu hakkı temmuz ayında sona ermişti. Ancak dönemin başkanı Joe Biden, özel bir talimatla sürenin bir yıl daha uzatılmasını sağlamıştı. Trump ise geçtiğimiz hafta imzaladığı bir notla bu korumayı iptal etti. Böylece Harris’in güvenliği, yalnızca yasal sınırlarla kısıtlı hale getirildi.Kararla birlikte Harris, Los Angeles’taki evinde ve günlük hayatında yanındaki ajanlarını kaybedecek. Ayrıca olası tehditlerin önceden tespit edilmesini sağlayan istihbarat desteği de sona erecek. Uzmanlara göre bu seviyede bir güvenliği özel olarak sağlamak isterse Harris’in milyonlarca dolarlık bir maliyetle karşılaşması mümkün.Demokratlardan tepki: 'Siyasi intikam' Karar Demokrat cephede sert tepkiyle karşılandı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass yaptığı açıklamada, “Bu, siyasi intikam zincirine eklenen yeni bir hamle. Harris’i doğrudan tehlikeye atıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da benzer şekilde kararın güvenlik risklerini artırdığını belirtti.Görevde olduğu yıllarda Harris birçok kez güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. ABD’nin ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı olması, riskleri daha da artırmıştı. 2024 yılında bir kişi Harris ve Barack Obama’yı öldürmekle tehdit ettiği için tutuklanmıştı. Daha önce 2021’de de Florida’da yaşayan bir kadın, Harris’e yönelik tehdit içeren videolar göndermiş ve suikast planlarından söz etmişti. Harris’in yaklaşan kitap turu nedeniyle alınan bu karar, siyasi gerilimi daha da artıracak gibi görünüyor.
ABD’de eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris artık Gizli Servis koruması altında olmayacak. Trump’ın aldığı karar, Harris’in yeni kitabını tanıtmak için ülke turuna çıkacağı döneme denk geldi. Bu adım, siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Yasalara göre eski başkan yardımcıları, görevden ayrıldıktan sonraki altı ay boyunca Gizli Servis tarafından korunuyor. Harris’in bu hakkı temmuz ayında sona ermişti. Ancak dönemin başkanı Joe Biden, özel bir talimatla sürenin bir yıl daha uzatılmasını sağlamıştı. Trump ise geçtiğimiz hafta imzaladığı bir notla bu korumayı iptal etti. Böylece Harris’in güvenliği, yalnızca yasal sınırlarla kısıtlı hale getirildi.
Kararla birlikte Harris, Los Angeles’taki evinde ve günlük hayatında yanındaki ajanlarını kaybedecek. Ayrıca olası tehditlerin önceden tespit edilmesini sağlayan istihbarat desteği de sona erecek. Uzmanlara göre bu seviyede bir güvenliği özel olarak sağlamak isterse Harris’in milyonlarca dolarlık bir maliyetle karşılaşması mümkün.

Demokratlardan tepki: 'Siyasi intikam'

Karar Demokrat cephede sert tepkiyle karşılandı. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass yaptığı açıklamada, “Bu, siyasi intikam zincirine eklenen yeni bir hamle. Harris’i doğrudan tehlikeye atıyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da benzer şekilde kararın güvenlik risklerini artırdığını belirtti.
Görevde olduğu yıllarda Harris birçok kez güvenlik tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. ABD’nin ilk kadın ve ilk siyahi başkan yardımcısı olması, riskleri daha da artırmıştı. 2024 yılında bir kişi Harris ve Barack Obama’yı öldürmekle tehdit ettiği için tutuklanmıştı. Daha önce 2021’de de Florida’da yaşayan bir kadın, Harris’e yönelik tehdit içeren videolar göndermiş ve suikast planlarından söz etmişti. Harris’in yaklaşan kitap turu nedeniyle alınan bu karar, siyasi gerilimi daha da artıracak gibi görünüyor.
