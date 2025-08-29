Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Trump yönetimi Soros'u hedef aldı: 94 yaşındaki milyardere hangi suçlamalar yöneltiliyor?
Trump yönetimi Soros’u hedef aldı: 94 yaşındaki milyardere hangi suçlamalar yöneltiliyor?
ABD’de Donald Trump yönetimi, milyarder yatırımcı George Soros’un Open Society Foundations aracılığıyla USAID bağlantıları ve kazanç sağladığı iddiaları... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
94 yaşındaki milyarder yatırımcı George Soros, yeniden Washington’un gündeminde. Donald Trump yönetimi, Soros’un kurucusu olduğu Open Society Foundations üzerinden ABD’nin dış yardım kurumu USAID ile bağlantılı projelerden haksız kazanç sağladığı ve küresel siyasete müdahale ettiği iddialarıyla baskıyı artırıyor. Mali suçlardan seçimlere müdahaleye, hükümeti dolandırmaya kadar uzanan suçlamalar, Soros’un uzun kariyerinde bir kez daha sert tartışmaları alevlendirdi.94 yaşındaki George Soros, geçmişte finans dünyasında büyük spekülasyonlarla gündeme gelmişti.Seçimlere müdahale iddialarıSoros, yıllardır farklı bölgelerdeki siyasi gelişmelere müdahale etmekle suçlanıyor.ABD hükümetini dolandırma suçlamalarıSoros’un kurucusu olduğu Open Society Foundations, ABD’nin dış yardım kurumu USAID ile bağlantılı projeler üzerinden milyonlarca dolarlık fon yönlendirmekle suçlanıyor. ABD Ceza Kanunu’na göre hükümeti dolandırmaya yönelik girişimler 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Ancak bugüne kadar Soros hakkında resmi bir dava açılmadı.Trump yönetiminin baskısı artıyorTrump yönetiminin, Soros’un küresel ölçekte yürüttüğü faaliyetleri daha sıkı incelemeye aldığı belirtiliyor. Ancak tüm bu iddialara rağmen Soros’a karşı şimdiye kadar ciddi bir yargı süreci işletilmedi.
Trump yönetimi Soros’u hedef aldı: 94 yaşındaki milyardere hangi suçlamalar yöneltiliyor?

14:54 29.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTrump yönetimi Soros'u hedef aldı: 94 yaşındaki milyardere hangi suçlamalar yöneltiliyor?
Trump yönetimi Soros’u hedef aldı: 94 yaşındaki milyardere hangi suçlamalar yöneltiliyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
ABD’de Donald Trump yönetimi, milyarder yatırımcı George Soros’un Open Society Foundations aracılığıyla USAID bağlantıları ve kazanç sağladığı iddiaları üzerine baskıyı artırıyor. Soros hakkında mali suçlar, seçimlere müdahale ve ABD hükümetini dolandırma suçlamaları gündeme geliyor.
94 yaşındaki milyarder yatırımcı George Soros, yeniden Washington’un gündeminde. Donald Trump yönetimi, Soros’un kurucusu olduğu Open Society Foundations üzerinden ABD’nin dış yardım kurumu USAID ile bağlantılı projelerden haksız kazanç sağladığı ve küresel siyasete müdahale ettiği iddialarıyla baskıyı artırıyor. Mali suçlardan seçimlere müdahaleye, hükümeti dolandırmaya kadar uzanan suçlamalar, Soros’un uzun kariyerinde bir kez daha sert tartışmaları alevlendirdi.
94 yaşındaki George Soros, geçmişte finans dünyasında büyük spekülasyonlarla gündeme gelmişti.
2002’de Fransa’da içeriden bilgi ticareti suçundan yargılandı ve 2.2 milyon euro para cezasına çarptırıldı.
1992’de İngiliz sterlini üzerine spekülasyon yaparak 1 milyar dolar kazandı. Bu hamle İngiliz ekonomisine milyarlarca dolara mal olurken, Soros “İngiltere Merkez Bankası’nı batıran adam” olarak anıldı, ancak hiçbir ceza almadı.
Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Soros’u 1997 Asya Krizi’nin fitilini ateşlemekle suçladı. Ancak Malezya’nın sıkı piyasa manipülasyonu yasalarına rağmen hakkında dava açılmadı.

Seçimlere müdahale iddiaları

Soros, yıllardır farklı bölgelerdeki siyasi gelişmelere müdahale etmekle suçlanıyor.
Doğu Avrupa’dan Afrika’ya, Latin Amerika’dan Asya’ya kadar birçok yerde “renkli devrimleri” finanse ettiği öne sürülüyor.
Batı siyasetinde de adı geçiyor. Brexit karşıtı hareketler ve 2016’dan bu yana ABD seçimlerine müdahale iddiaları sıkça gündeme geliyor.
Trump yanlıları seçimle ilgili suçlardan yargılanırken, Soros’a karşı herhangi bir hukuki işlem yapılmadı. ABD’de Black Lives Matter gibi protesto hareketlerini finanse ederek toplumsal huzursuzluğu körüklediği iddiaları da bulunuyor.

ABD hükümetini dolandırma suçlamaları

Soros’un kurucusu olduğu Open Society Foundations, ABD’nin dış yardım kurumu USAID ile bağlantılı projeler üzerinden milyonlarca dolarlık fon yönlendirmekle suçlanıyor. ABD Ceza Kanunu’na göre hükümeti dolandırmaya yönelik girişimler 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Ancak bugüne kadar Soros hakkında resmi bir dava açılmadı.

Trump yönetiminin baskısı artıyor

Trump yönetiminin, Soros’un küresel ölçekte yürüttüğü faaliyetleri daha sıkı incelemeye aldığı belirtiliyor. Ancak tüm bu iddialara rağmen Soros’a karşı şimdiye kadar ciddi bir yargı süreci işletilmedi.
