Trump yönetimi Soros’u hedef aldı: 94 yaşındaki milyardere hangi suçlamalar yöneltiliyor?

ABD’de Donald Trump yönetimi, milyarder yatırımcı George Soros’un Open Society Foundations aracılığıyla USAID bağlantıları ve kazanç sağladığı iddiaları... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

94 yaşındaki milyarder yatırımcı George Soros, yeniden Washington’un gündeminde. Donald Trump yönetimi, Soros’un kurucusu olduğu Open Society Foundations üzerinden ABD’nin dış yardım kurumu USAID ile bağlantılı projelerden haksız kazanç sağladığı ve küresel siyasete müdahale ettiği iddialarıyla baskıyı artırıyor. Mali suçlardan seçimlere müdahaleye, hükümeti dolandırmaya kadar uzanan suçlamalar, Soros’un uzun kariyerinde bir kez daha sert tartışmaları alevlendirdi.94 yaşındaki George Soros, geçmişte finans dünyasında büyük spekülasyonlarla gündeme gelmişti.Seçimlere müdahale iddialarıSoros, yıllardır farklı bölgelerdeki siyasi gelişmelere müdahale etmekle suçlanıyor.ABD hükümetini dolandırma suçlamalarıSoros’un kurucusu olduğu Open Society Foundations, ABD’nin dış yardım kurumu USAID ile bağlantılı projeler üzerinden milyonlarca dolarlık fon yönlendirmekle suçlanıyor. ABD Ceza Kanunu’na göre hükümeti dolandırmaya yönelik girişimler 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor. Ancak bugüne kadar Soros hakkında resmi bir dava açılmadı.Trump yönetiminin baskısı artıyorTrump yönetiminin, Soros’un küresel ölçekte yürüttüğü faaliyetleri daha sıkı incelemeye aldığı belirtiliyor. Ancak tüm bu iddialara rağmen Soros’a karşı şimdiye kadar ciddi bir yargı süreci işletilmedi.

