Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/yeni-arastirma-et-yemek-kanseri-onleyebilir-1098865614.html
Yeni araştırma: Et yemek kanseri önleyebilir
Yeni araştırma: Et yemek kanseri önleyebilir
Sputnik Türkiye
Yıllardır kırmızı et tüketimi kalp hastalıkları, felç ve kanser riskiyle ilişkilendirilirken, McMaster Üniversitesi öncülüğünde yapılan ve 16.000 yetişkinin... 27.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-27T12:51+0300
2025-08-27T12:52+0300
sağlik
dünya sağlık örgütü (dsö)
mcmaster üniversitesi
science daily
et
et
et
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c1acd9b3f82e1652dafde507e2b2ced.jpg
Uzun yıllardır Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işlenmiş kırmızı eti 1. grup kanserojenler arasında sınıflandırarak et tüketimini sınırlandırma çağrısı yapıyordu. Ancak Applied Physiology, Nutrition and Metabolism dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu bakış açısını değiştirecek bulgular ortaya koydu.16 bin yetişkin üzerinde yapılan çalışmaMcMaster Üniversitesi’nden araştırmacılar, 16.000 yetişkinin beslenme alışkanlıklarını inceleyerek hayvansal ve bitkisel protein tüketimi ile ölüm riski arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Araştırma, hayvansal protein tüketiminin ölüm riskini artırmadığını, hatta kanserden kaynaklanan ölümlerde küçük ama anlamlı bir azalma sağladığını ortaya koydu.Profesör Stuart Phillips: “Netlik sağladık”Araştırmaya liderlik eden Prof. Stuart Phillips, Science Daily’ye yaptığı açıklamada, “Protein konusunda büyük bir kafa karışıklığı var. Çalışmamız, ne yediklerine dikkat eden herkes için önemli bir netlik sağlıyor” dedi.Ekip, bulguların güvenilirliğini artırmak için Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) yöntemi ve Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC) modellemesi gibi ileri istatistiksel yöntemler kullandı.Protein sağlıklı yaşamı destekliyorÇalışma gözlemsel nitelikte olduğundan kesin bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koyamasa da, protein tüketiminin – ister hayvansal ister bitkisel kaynaklı olsun – kalp-damar hastalıkları ya da kanser dahil ölüm riskini artırmadığı sonucuna ulaşıldı.Araştırmanın baş yazarlarından Yanni Papanikolaou, “Gözlemsel veriler ve klinik araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde, hem hayvansal hem de bitkisel proteinlerin sağlığı ve uzun ömürlülüğü desteklediği açıktır” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-insanlari-acikladi-sivrisinekler-neden-bazi-insanlari-daha-cok-isiriyor-1098836055.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_7e4112a7c8b6f532f95b087a82221d0e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dünya sağlık örgütü (dsö), mcmaster üniversitesi, science daily, et, et, et
dünya sağlık örgütü (dsö), mcmaster üniversitesi, science daily, et, et, et

Yeni araştırma: Et yemek kanseri önleyebilir

12:51 27.08.2025 (güncellendi: 12:52 27.08.2025)
© AAKırmızı et
Kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2025
© AA
Abone ol
Yıllardır kırmızı et tüketimi kalp hastalıkları, felç ve kanser riskiyle ilişkilendirilirken, McMaster Üniversitesi öncülüğünde yapılan ve 16.000 yetişkinin incelendiği yeni bir araştırma ezberleri bozdu. Bulgulara göre, hayvansal protein tüketimi ölüm riskini artırmıyor; aksine kanser kaynaklı ölümleri azaltabiliyor.
Uzun yıllardır Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işlenmiş kırmızı eti 1. grup kanserojenler arasında sınıflandırarak et tüketimini sınırlandırma çağrısı yapıyordu. Ancak Applied Physiology, Nutrition and Metabolism dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu bakış açısını değiştirecek bulgular ortaya koydu.

16 bin yetişkin üzerinde yapılan çalışma

McMaster Üniversitesi’nden araştırmacılar, 16.000 yetişkinin beslenme alışkanlıklarını inceleyerek hayvansal ve bitkisel protein tüketimi ile ölüm riski arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Araştırma, hayvansal protein tüketiminin ölüm riskini artırmadığını, hatta kanserden kaynaklanan ölümlerde küçük ama anlamlı bir azalma sağladığını ortaya koydu.

Profesör Stuart Phillips: “Netlik sağladık”

Araştırmaya liderlik eden Prof. Stuart Phillips, Science Daily’ye yaptığı açıklamada, “Protein konusunda büyük bir kafa karışıklığı var. Çalışmamız, ne yediklerine dikkat eden herkes için önemli bir netlik sağlıyor” dedi.
Ekip, bulguların güvenilirliğini artırmak için Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) yöntemi ve Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC) modellemesi gibi ileri istatistiksel yöntemler kullandı.

Protein sağlıklı yaşamı destekliyor

Çalışma gözlemsel nitelikte olduğundan kesin bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koyamasa da, protein tüketiminin – ister hayvansal ister bitkisel kaynaklı olsun – kalp-damar hastalıkları ya da kanser dahil ölüm riskini artırmadığı sonucuna ulaşıldı.
Araştırmanın baş yazarlarından Yanni Papanikolaou, “Gözlemsel veriler ve klinik araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde, hem hayvansal hem de bitkisel proteinlerin sağlığı ve uzun ömürlülüğü desteklediği açıktır” ifadelerini kullandı.
Zika- Sivrisinek - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
SAĞLIK
Bilim insanları açıkladı: Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?
Dün, 10:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала