https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/yeni-arastirma-et-yemek-kanseri-onleyebilir-1098865614.html

Yeni araştırma: Et yemek kanseri önleyebilir

Yeni araştırma: Et yemek kanseri önleyebilir

Sputnik Türkiye

Yıllardır kırmızı et tüketimi kalp hastalıkları, felç ve kanser riskiyle ilişkilendirilirken, McMaster Üniversitesi öncülüğünde yapılan ve 16.000 yetişkinin... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T12:51+0300

2025-08-27T12:51+0300

2025-08-27T12:52+0300

sağlik

dünya sağlık örgütü (dsö)

mcmaster üniversitesi

science daily

et

et

et

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1089020664_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3c1acd9b3f82e1652dafde507e2b2ced.jpg

Uzun yıllardır Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), işlenmiş kırmızı eti 1. grup kanserojenler arasında sınıflandırarak et tüketimini sınırlandırma çağrısı yapıyordu. Ancak Applied Physiology, Nutrition and Metabolism dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, bu bakış açısını değiştirecek bulgular ortaya koydu.16 bin yetişkin üzerinde yapılan çalışmaMcMaster Üniversitesi’nden araştırmacılar, 16.000 yetişkinin beslenme alışkanlıklarını inceleyerek hayvansal ve bitkisel protein tüketimi ile ölüm riski arasındaki bağlantıyı değerlendirdi. Araştırma, hayvansal protein tüketiminin ölüm riskini artırmadığını, hatta kanserden kaynaklanan ölümlerde küçük ama anlamlı bir azalma sağladığını ortaya koydu.Profesör Stuart Phillips: “Netlik sağladık”Araştırmaya liderlik eden Prof. Stuart Phillips, Science Daily’ye yaptığı açıklamada, “Protein konusunda büyük bir kafa karışıklığı var. Çalışmamız, ne yediklerine dikkat eden herkes için önemli bir netlik sağlıyor” dedi.Ekip, bulguların güvenilirliğini artırmak için Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) yöntemi ve Markov Zinciri Monte Carlo (MCMC) modellemesi gibi ileri istatistiksel yöntemler kullandı.Protein sağlıklı yaşamı destekliyorÇalışma gözlemsel nitelikte olduğundan kesin bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koyamasa da, protein tüketiminin – ister hayvansal ister bitkisel kaynaklı olsun – kalp-damar hastalıkları ya da kanser dahil ölüm riskini artırmadığı sonucuna ulaşıldı.Araştırmanın baş yazarlarından Yanni Papanikolaou, “Gözlemsel veriler ve klinik araştırmalar birlikte değerlendirildiğinde, hem hayvansal hem de bitkisel proteinlerin sağlığı ve uzun ömürlülüğü desteklediği açıktır” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/bilim-insanlari-acikladi-sivrisinekler-neden-bazi-insanlari-daha-cok-isiriyor-1098836055.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), mcmaster üniversitesi, science daily, et, et, et