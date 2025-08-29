https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/pulitzer-odullu-gazeteci-hersh-ukraynanin-kara-listesine-alindi-1098907652.html

Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Ukrayna'nın ‘kara listesine’ alındı

Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Ukrayna'nın ‘kara listesine’ alındı

Sputnik Türkiye

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili yorumlarla öne çıkan Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Ukraynalı aşırı sağcı site Mirotvorets’in ‘kara... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T08:09+0300

2025-08-29T08:09+0300

2025-08-29T08:19+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

abd

seymour hersh

mirotvorets

pulitzer

joe biden

valeriy zalujnıy

vladimir zelenskiy

sağ sektör

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0f/1068307142_0:0:680:383_1920x0_80_0_0_b5ed13b14c902f11bc87bd15471bc192.jpg

Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı sert dille eleştiren ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh’e ‘kara listesinde’ yer verdi.'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets'in veri tabanında, Hersh’in diğer suçlamaların yanı sıra “Ukrayna'ya yönelik insani saldırganlık eylemlerine katıldığı” belirtildi.Hersh, 2023 yılında yayınladığı ve bir kaynağa dayandırdığı araştırmasında, 2022 Haziran ayındaki Baltops tatbikatları kapsamında ABD Donanması dalgıçları tarafından Norveçli uzmanların desteğiyle Rus doğalgaz boru hatlarının altına patlayıcı yerleştirildiğini ifade etmişti. Hersh'e göre, operasyon kararı dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmişti. Daha sonra Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD'nin Rus doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı savunulmuştu.ABD’li gazeteci, geçen Temmuz ayında da, bir kaynağına dayandırdığı yazısında, Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy’in birkaç ay içinde Vladimir Zelenskiy’in yerini alabileceğini öne sürmüştü.2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters gibi isimler de yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/vucic-sirbistan-rusyaya-yaptirim-uygulamayacak-1098904608.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, abd, seymour hersh, mirotvorets, pulitzer, joe biden, valeriy zalujnıy, vladimir zelenskiy, sağ sektör, kuzey akım