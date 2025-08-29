https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/pulitzer-odullu-gazeteci-hersh-ukraynanin-kara-listesine-alindi-1098907652.html
Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Ukrayna'nın ‘kara listesine’ alındı
Ukraynalı aşırı milliyetçi Sağ Sektör örgütünün kontrolündeki Mirotvorets sitesi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmayı sert dille eleştiren ABD’li araştırmacı gazeteci Seymour Hersh’e ‘kara listesinde’ yer verdi.'Ukrayna düşmanı' olmakla suçlanan kişilerin isim, fotoğraf, adres ve telefon numarası gibi kişisel verilerini paylaşarak kamuoyunda hedef haline getiren Mirotvorets'in veri tabanında, Hersh’in diğer suçlamaların yanı sıra “Ukrayna'ya yönelik insani saldırganlık eylemlerine katıldığı” belirtildi.Hersh, 2023 yılında yayınladığı ve bir kaynağa dayandırdığı araştırmasında, 2022 Haziran ayındaki Baltops tatbikatları kapsamında ABD Donanması dalgıçları tarafından Norveçli uzmanların desteğiyle Rus doğalgaz boru hatlarının altına patlayıcı yerleştirildiğini ifade etmişti. Hersh'e göre, operasyon kararı dönemin ABD Başkanı Joe Biden tarafından verilmişti. Daha sonra Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, ABD'nin Rus doğalgaz boru hatlarının havaya uçurulmasıyla hiçbir ilgisi olmadığı savunulmuştu.ABD’li gazeteci, geçen Temmuz ayında da, bir kaynağına dayandırdığı yazısında, Eski Ukrayna Genelkurmay Başkanı ve Ukrayna'nın Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy’in birkaç ay içinde Vladimir Zelenskiy’in yerini alabileceğini öne sürmüştü.2014 yılında kurulan Mirotvorets sitesinde, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters gibi isimler de yer alıyor.
08:09 29.08.2025 (güncellendi: 08:19 29.08.2025)
Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarının patlatılmasıyla ilgili yorumlarla öne çıkan Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, Ukraynalı aşırı sağcı site Mirotvorets’in ‘kara listesine’ alındı.
