https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/zaharova-daha-korkunc-ne-olabilir-bilmiyorum-1098879901.html

Zaharova: Daha korkunç ne olabilir, bilmiyorum

Zaharova: Daha korkunç ne olabilir, bilmiyorum

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD'nin eski BM Büyükelçisi ve eski USAID Başkanı Samantha Power'ın Moldova'ya tahsis edilen on milyonlarca... 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T22:51+0300

2025-08-27T22:51+0300

2025-08-27T22:51+0300

dünya

abd

vovan

lexus

mariya zaharova

moldova

abd

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090772346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d70c7323d6b2c7d8b4138e9f08b66bb7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve USAID eski başkanı Samantha Power’ın Moldova’ya aktarılan fonlarla ilgili sözlerini ‘korkutucu’ buldu. Zaharova, Power’ın şaka amaçlı aramalar yapan Vovan ve Lexus ile yaptığı konuşmadaki itiraflara tepki gösterdi.Mariya Zaharova, Telegram kanalında şunları yazdı:Sputnik, yılın başında USAID’in 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında seçmen mobilizasyon kampanyasına fon sağladığını bildirmişti. Bu seçimleri Maia Sandu kazanmıştı. Donald Trump, 1 Temmuz’da USAID’i kapatarak, ajansın ajansın ABD'ne ‘zarar veren’ şekilde para harcadığını açıklamıştı.Moldova hükümeti, Gagauzya lideri Evgenia Gutsul dışında tüm muhalifler üzerinde baskıcı önlemler almış, birçok muhalif politikacıya dava açılmış ve Kişinev Havalimanı’nda bazı milletvekilleri Rusya ziyareti nedeniyle gözaltına alınmıştı. Moldova hükümeti, protestoları seçimden önce ve sonra 30 gün boyunca yasaklamaya çalışıyor. Hükümet partisi, adayların kaydını gerekçesiz reddetmek ve seçimlere katılmalarını engellemek için Bilgi ve Güvenlik Servisi’nin yetkilerini genişletmeyi önermiş bunu da ‘seçim yolsuzluğuyla mücadele’ bahanesiyle savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/macaristan-ve-slovakya-rus-petrolunu-hirvatistan-uzerinden-ithal-edebilir--1098877848.html

moldova

abd

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, vovan, lexus, mariya zaharova, moldova, abd, rusya