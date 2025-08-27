https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/zaharova-daha-korkunc-ne-olabilir-bilmiyorum-1098879901.html
Zaharova: Daha korkunç ne olabilir, bilmiyorum
Zaharova: Daha korkunç ne olabilir, bilmiyorum
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD'nin eski BM Büyükelçisi ve eski USAID Başkanı Samantha Power'ın Moldova'ya tahsis edilen on milyonlarca dolar hakkındaki sözlerinin korkutucu olduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve USAID eski başkanı Samantha Power’ın Moldova’ya aktarılan fonlarla ilgili sözlerini ‘korkutucu’ buldu. Zaharova, Power’ın şaka amaçlı aramalar yapan Vovan ve Lexus ile yaptığı konuşmadaki itiraflara tepki gösterdi.Mariya Zaharova, Telegram kanalında şunları yazdı:Sputnik, yılın başında USAID’in 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında seçmen mobilizasyon kampanyasına fon sağladığını bildirmişti. Bu seçimleri Maia Sandu kazanmıştı. Donald Trump, 1 Temmuz’da USAID’i kapatarak, ajansın ajansın ABD'ne ‘zarar veren’ şekilde para harcadığını açıklamıştı.Moldova hükümeti, Gagauzya lideri Evgenia Gutsul dışında tüm muhalifler üzerinde baskıcı önlemler almış, birçok muhalif politikacıya dava açılmış ve Kişinev Havalimanı’nda bazı milletvekilleri Rusya ziyareti nedeniyle gözaltına alınmıştı. Moldova hükümeti, protestoları seçimden önce ve sonra 30 gün boyunca yasaklamaya çalışıyor. Hükümet partisi, adayların kaydını gerekçesiz reddetmek ve seçimlere katılmalarını engellemek için Bilgi ve Güvenlik Servisi’nin yetkilerini genişletmeyi önermiş bunu da ‘seçim yolsuzluğuyla mücadele’ bahanesiyle savunmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ve USAID eski başkanı Samantha Power’ın Moldova’ya aktarılan fonlarla ilgili sözlerini ‘korkutucu’ buldu. Zaharova, Power’ın şaka amaçlı aramalar yapan Vovan ve Lexus ile yaptığı konuşmadaki itiraflara tepki gösterdi.
Mariya Zaharova, Telegram kanalında şunları yazdı:
“Ne daha korkunç, dinlemek mi yoksa görmek mi: ABD’nin BM Daimi Temsilcisi iken ‘korkak tutsaklar’ grubu için BM turu düzenleyen, sonra egemen devletlerin iç işlerine müdahaleden sorumlu Amerikan Ajansı USAID’in başına geçen Samantha Power, Moldova’nın bağımsızlığını yok etmek için ne kadar para harcadığını anlatıyor. Onun ektiği kötülük tohumlarının filizlenip filizlenmeyeceğini merak ediyor.”
Sputnik, yılın başında USAID’in 2024 cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında seçmen mobilizasyon kampanyasına fon sağladığını bildirmişti. Bu seçimleri Maia Sandu kazanmıştı. Donald Trump, 1 Temmuz’da USAID’i kapatarak, ajansın ajansın ABD'ne ‘zarar veren’ şekilde para harcadığını açıklamıştı.
Moldova hükümeti, Gagauzya lideri Evgenia Gutsul dışında tüm muhalifler üzerinde baskıcı önlemler almış, birçok muhalif politikacıya dava açılmış ve Kişinev Havalimanı’nda bazı milletvekilleri Rusya ziyareti nedeniyle gözaltına alınmıştı.
Moldova hükümeti, protestoları seçimden önce ve sonra 30 gün boyunca yasaklamaya çalışıyor. Hükümet partisi, adayların kaydını gerekçesiz reddetmek ve seçimlere katılmalarını engellemek için Bilgi ve Güvenlik Servisi’nin yetkilerini genişletmeyi önermiş bunu da ‘seçim yolsuzluğuyla mücadele’ bahanesiyle savunmuştu.