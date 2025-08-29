Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/sicak-hava-dalgasina-giriliyor-iki-bolgede-yerel-saganak-bekleniyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098904746.html
Sıcak hava dalgasına giriliyor, iki bölgede yerel sağanak bekleniyor: Bugün hava nasıl olacak?
Sıcak hava dalgasına giriliyor, iki bölgede yerel sağanak bekleniyor: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'nin 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu raporuna göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç bölgelerde sıcaklıklar artarken rüzgar kuzeyden hafif ve orta kuvvette esecek.
yaşam
hava durumu
hava durumu
bursa hava durumu
istanbul hava durumu
ankara hava durumu
bugün hava durumu
sağanak yağış
sıcak hava
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde sıcaklıkların yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.Hangi bölgelerde yağış var?Tahminlere göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı artıyorMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yurdun iç kesimlerinde artış gösterecek. Genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan sıcaklıklar, özellikle iç Anadolu’da vatandaşları etkileyecek.Rüzgar etkisini kaybediyorRüzgarın, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara BölgesiAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ege BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Akdeniz BölgesiAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İç Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı Karadeniz BölgesiAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiParçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sputnik Türkiye
06:54 29.08.2025
© AA / Karar Essa
Irak - sıcaklık - sıcak hava - termometre - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© AA / Karar Essa
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Ağustos Cuma günü hava durumu tahminine göre; Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Rize, Artvin, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor. İç bölgelerinde ise sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde sıcaklıkların yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.

Hangi bölgelerde yağış var?

Tahminlere göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı artıyor

Meteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yurdun iç kesimlerinde artış gösterecek. Genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan sıcaklıklar, özellikle iç Anadolu’da vatandaşları etkileyecek.

Rüzgar etkisini kaybediyor

Rüzgarın, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Çanakkale 32°C – Az bulutlu ve açık
Edirne 33°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul 31°C – Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu
Kırklareli 31°C – Az bulutlu ve açık

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar 31°C – Az bulutlu ve açık
Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık
İzmir 32°C – Az bulutlu ve açık
Muğla 33°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana 34°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı
Antalya 30°C – Az bulutlu ve açık
Burdur 35°C – Az bulutlu ve açık
Hatay 31°C – Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 31°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir 32°C – Az bulutlu ve açık
Konya 31°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir 29°C – Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 31°C – Az bulutlu ve açık
Düzce 33°C – Az bulutlu ve açık
Sinop 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak 26°C – Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.
Amasya 34°C – Parçalı bulutlu
Samsun 29°C – Parçalı ve yer yer çok bulutlu
Tokat 37°C – Parçalı bulutlu
Trabzon 26°C – Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

Doğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 34°C – Az bulutlu ve açık
Kars 32°C – Az bulutlu ve açık
Malatya 36°C – Az bulutlu ve açık
Van 31°C – Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 38°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep 35°C – Az bulutlu ve açık
Mardin 34°C – Az bulutlu ve açık
Siirt 39°C – Az bulutlu ve açık
Sagar Kundu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
YAŞAM
Uyarıları dinlemedi, ünlü fenomen video uğruna hayatını kaybetti
Dün, 13:06
