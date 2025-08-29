https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/sicak-hava-dalgasina-giriliyor-iki-bolgede-yerel-saganak-bekleniyor-bugun-hava-nasil-olacak-1098904746.html

Sıcak hava dalgasına giriliyor, iki bölgede yerel sağanak bekleniyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sıcak hava dalgasına giriliyor, iki bölgede yerel sağanak bekleniyor: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji’nin 29 Ağustos 2025 Cuma günü hava durumu raporuna göre; Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç bölgelerde sıcaklıklar artarken rüzgar kuzeyden hafif ve orta kuvvette esecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ağustos Cuma günü için hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz’in bazı bölgelerinde sağanak yağış beklenirken, iç kesimlerde sıcaklıkların yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine çıkması öngörülüyor.Hangi bölgelerde yağış var?Tahminlere göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana’nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığı artıyorMeteoroloji verilerine göre, hava sıcaklıkları yurdun iç kesimlerinde artış gösterecek. Genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredecek olan sıcaklıklar, özellikle iç Anadolu’da vatandaşları etkileyecek.Rüzgar etkisini kaybediyorRüzgarın, kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.Marmara BölgesiAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ege BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Akdeniz BölgesiAz bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Toroslar, Osmaniye, Adana’nın kuzey ve doğusu, Hatay kıyıları ile Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İç Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Batı Karadeniz BölgesiAz bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Orta ve Doğu Karadeniz BölgesiParçalı ve yer yer çok bulutlu, Trabzon’un iç kesimleri ile Rize ve Artvin’in kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.Doğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu BölgesiAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

