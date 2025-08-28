https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/uyarilari-dinlemedi-unlu-fenomen-video-ugruna-hayatini-kaybetti-1098893969.html

Uyarıları dinlemedi, ünlü fenomen video uğruna hayatını kaybetti

Uyarıları dinlemedi, ünlü fenomen video uğruna hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Hindistan’ın Odisha kentinde 22 yaşındaki YouTuber Sagar Kundu, Duduma Şelalesi’nde drone ile video çekerken şiddetli akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. O... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T13:06+0300

2025-08-28T13:06+0300

2025-08-28T13:06+0300

yaşam

fenomen

fenomen

polis

youtuber

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098892867_0:35:521:328_1920x0_80_0_0_97546ba465f7fb1f7c91271f2d8eef24.png

Hindistan’ın Odisha eyaletinde bulunan Duduma Şelalesi, trajik bir kazaya sahne oldu. Cumartesi günü 22 yaşındaki YouTube fenomeni Sagar Kundu, şelalede drone ile içerik çekimi yaptığı sırada şiddetli akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.Kamerasını arkadaşına fırlattıGörgü tanıklarının aktardığına göre, Kundu kayanın üzerinde çekim yaptığı sırada dengesini kaybederek akıntıya sürüklendi. Yanındaki arkadaşı Abhijit Behera, Kundu’nun panik anında kamerasını ve ekipmanlarını kendisine fırlattığını ancak çabaların sonuçsuz kaldığını ifade etti.Polis: Uyarılara aldırmadıYerel polis ekipleri, olayın ardından başlatılan soruşturmada, Kundu’nun yükselen su seviyesiyle ilgili yapılan uyarıları dikkate almadığını ve bu nedenle şelaleye girdiğini açıkladı. Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü duyurdu.Görüntüler sosyal medyada yayıldıKundu’nun akıntıya kapıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Olay, Hindistan’da doğa sporları ve tehlikeli içerik çekimleri konusunda yeniden tartışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/kaan-sezyum-taciz-iddiasini-kabul-etti-cok-uzgunum-ozur-dilerim-1098888656.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fenomen, fenomen, polis, youtuber