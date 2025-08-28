https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/uyarilari-dinlemedi-unlu-fenomen-video-ugruna-hayatini-kaybetti-1098893969.html
Uyarıları dinlemedi, ünlü fenomen video uğruna hayatını kaybetti
Hindistan’ın Odisha eyaletinde bulunan Duduma Şelalesi, trajik bir kazaya sahne oldu. Cumartesi günü 22 yaşındaki YouTube fenomeni Sagar Kundu, şelalede drone ile içerik çekimi yaptığı sırada şiddetli akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Kamerasını arkadaşına fırlattı
Görgü tanıklarının aktardığına göre, Kundu kayanın üzerinde çekim yaptığı sırada dengesini kaybederek akıntıya sürüklendi. Yanındaki arkadaşı Abhijit Behera, Kundu’nun panik anında kamerasını ve ekipmanlarını kendisine fırlattığını ancak çabaların sonuçsuz kaldığını ifade etti.
Polis: Uyarılara aldırmadı
Yerel polis ekipleri, olayın ardından başlatılan soruşturmada, Kundu’nun yükselen su seviyesiyle ilgili yapılan uyarıları dikkate almadığını ve bu nedenle şelaleye girdiğini açıkladı. Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü duyurdu.
Görüntüler sosyal medyada yayıldı
Kundu’nun akıntıya kapıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Olay, Hindistan’da doğa sporları ve tehlikeli içerik çekimleri konusunda yeniden tartışma başlattı.