AB Komisyonu Sözcüsü: Rusya'daki Drujba petrol boru hattı hedef alınmamalı
Uyarıları dinlemedi, ünlü fenomen video uğruna hayatını kaybetti
Uyarıları dinlemedi, ünlü fenomen video uğruna hayatını kaybetti
Hindistan'ın Odisha kentinde 22 yaşındaki YouTuber Sagar Kundu, Duduma Şelalesi'nde drone ile video çekerken şiddetli akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın Odisha eyaletinde bulunan Duduma Şelalesi, trajik bir kazaya sahne oldu. Cumartesi günü 22 yaşındaki YouTube fenomeni Sagar Kundu, şelalede drone ile içerik çekimi yaptığı sırada şiddetli akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.Kamerasını arkadaşına fırlattıGörgü tanıklarının aktardığına göre, Kundu kayanın üzerinde çekim yaptığı sırada dengesini kaybederek akıntıya sürüklendi. Yanındaki arkadaşı Abhijit Behera, Kundu'nun panik anında kamerasını ve ekipmanlarını kendisine fırlattığını ancak çabaların sonuçsuz kaldığını ifade etti.Polis: Uyarılara aldırmadıYerel polis ekipleri, olayın ardından başlatılan soruşturmada, Kundu'nun yükselen su seviyesiyle ilgili yapılan uyarıları dikkate almadığını ve bu nedenle şelaleye girdiğini açıkladı. Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü duyurdu.Görüntüler sosyal medyada yayıldıKundu'nun akıntıya kapıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Olay, Hindistan'da doğa sporları ve tehlikeli içerik çekimleri konusunda yeniden tartışma başlattı.
Uyarıları dinlemedi, ünlü fenomen video uğruna hayatını kaybetti

Hindistan’ın Odisha kentinde 22 yaşındaki YouTuber Sagar Kundu, Duduma Şelalesi’nde drone ile video çekerken şiddetli akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, polis genç fenomenin uyarılara rağmen şelaleye girdiğini açıkladı.
Hindistan’ın Odisha eyaletinde bulunan Duduma Şelalesi, trajik bir kazaya sahne oldu. Cumartesi günü 22 yaşındaki YouTube fenomeni Sagar Kundu, şelalede drone ile içerik çekimi yaptığı sırada şiddetli akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

Kamerasını arkadaşına fırlattı

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Kundu kayanın üzerinde çekim yaptığı sırada dengesini kaybederek akıntıya sürüklendi. Yanındaki arkadaşı Abhijit Behera, Kundu’nun panik anında kamerasını ve ekipmanlarını kendisine fırlattığını ancak çabaların sonuçsuz kaldığını ifade etti.

Polis: Uyarılara aldırmadı

Yerel polis ekipleri, olayın ardından başlatılan soruşturmada, Kundu’nun yükselen su seviyesiyle ilgili yapılan uyarıları dikkate almadığını ve bu nedenle şelaleye girdiğini açıkladı. Yetkililer, incelemelerin sürdüğünü duyurdu.

Görüntüler sosyal medyada yayıldı

Kundu’nun akıntıya kapıldığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Olay, Hindistan’da doğa sporları ve tehlikeli içerik çekimleri konusunda yeniden tartışma başlattı.
