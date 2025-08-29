Şanlı Bahadır Koç: Trump Soros’un yargılanmasını sağlayabilir

“Soros Amerika'da ilerici kesimin en büyük finansörlerinden biri, belki de birincisi. Karanlık bir figür olarak biliniyor. Biliyorsunuz ta 1992'de bundan 30-35 yıl önce de İngiltere çok ciddi bir ekonomik kriz yaşamıştı. Onun da baş faktörlerinden biriydi. Bilindiği üzere ABD’de hakimler de seçimle göreve geliyor. Soros sadece politikacıları değil, hakimleri de destekliyor. Trump ve Trump destekçilerinin de hedefindeydi uzun süredir. Trump’un ikinci dönemi ve ABD Başkanı dedi ki ‘intikam alacağım’. İlk döneminden sonra Trump'ı mahkemelerde süründürdüler. Trump bütün onların arkasında da karanlık figür olarak Soros'un olduğunu düşünüyor. Çok kanattan şu anda rakiplerine saldırıyor. Mesela Demokratların yönettiği şehirlerde siz asayişi sağlayamıyorsunuz diye oraya ordu birliklerini gönderdi. Birçok hakimle, mahkemelerle atışıyor, birçok üst düzey bürokratı görevden alıyor. FED başkanıyla sürekli kavgalı, sürekli ona hakaret ediyor. Soros da onun düşmanlarından kendi hedef olarak koyduğu isimlerden biriydi. Şimdi Soros Amerika'da mı yaşıyor, onu tutuklarlar mı, o kadar ileri giderler mi? Gidebilir”