Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/sanli-bahadir-koc-trump-sorosun-yargilanmasini-saglayabilir-1098927679.html
Şanlı Bahadır Koç: Trump Soros’un yargılanmasını sağlayabilir
Şanlı Bahadır Koç: Trump Soros’un yargılanmasını sağlayabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump 94 yaşındaki milyarder yatırımcı George Soros’un ABD içindeki şiddet eylemlerini destelediği gerekçesi ile yargılanması gerektiğini söyledi... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T17:56+0300
2025-08-29T17:58+0300
dünya
abd
george soros
şanlı bahadır koç
amerika
truth social
dünya
muhafazakar parti (i̇ngiltere)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920997_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_920444f38fdd06a351bd0da0705540c9.jpg
ABD Başkanı çarşamba günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "George Soros ve harika Radikal Solcu oğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki Şiddet Protestolarına ve çok daha fazlasına verdikleri destek nedeniyle RICO ile suçlanmalıdır," dedi. Dünya üzerinden pek çok şiddet eylemi ve darbe girişimlerini fonladığı iddia edilen Soros’un kendi ülkesinde yargılanma ihtimalinin gündeme gelmesini değerlendiren Amerika araştırmaları uzmanı Şanlı Bahadır Koç şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/trumptan-dikkat-ceken-hamle-kamala-harrisin-gizli-servis-korumasi-kaldirildi-1098927410.html
amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920997_49:0:1024:731_1920x0_80_0_0_aded22fef6fa838af06467a236b92806.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, george soros, şanlı bahadır koç, amerika, truth social, dünya, muhafazakar parti (i̇ngiltere)
abd, george soros, şanlı bahadır koç, amerika, truth social, dünya, muhafazakar parti (i̇ngiltere)

Şanlı Bahadır Koç: Trump Soros’un yargılanmasını sağlayabilir

17:56 29.08.2025 (güncellendi: 17:58 29.08.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturTrump yönetimi Soros’u hedef aldı: 94 yaşındaki milyardere hangi suçlamalar yöneltiliyor?
Trump yönetimi Soros’u hedef aldı: 94 yaşındaki milyardere hangi suçlamalar yöneltiliyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Özel
ABD Başkanı Trump 94 yaşındaki milyarder yatırımcı George Soros’un ABD içindeki şiddet eylemlerini destelediği gerekçesi ile yargılanması gerektiğini söyledi. Amerika araştırmaları uzmanı Şanlı Bahadır Koç ABD Başkanı Trump’un bunu gerçekleştirebileceğini söyledi.
ABD Başkanı çarşamba günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "George Soros ve harika Radikal Solcu oğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanındaki Şiddet Protestolarına ve çok daha fazlasına verdikleri destek nedeniyle RICO ile suçlanmalıdır," dedi.
Dünya üzerinden pek çok şiddet eylemi ve darbe girişimlerini fonladığı iddia edilen Soros’un kendi ülkesinde yargılanma ihtimalinin gündeme gelmesini değerlendiren Amerika araştırmaları uzmanı Şanlı Bahadır Koç şu ifadeleri kullandı:

“Soros Amerika'da ilerici kesimin en büyük finansörlerinden biri, belki de birincisi. Karanlık bir figür olarak biliniyor. Biliyorsunuz ta 1992'de bundan 30-35 yıl önce de İngiltere çok ciddi bir ekonomik kriz yaşamıştı. Onun da baş faktörlerinden biriydi. Bilindiği üzere ABD’de hakimler de seçimle göreve geliyor. Soros sadece politikacıları değil, hakimleri de destekliyor. Trump ve Trump destekçilerinin de hedefindeydi uzun süredir. Trump’un ikinci dönemi ve ABD Başkanı dedi ki ‘intikam alacağım’. İlk döneminden sonra Trump'ı mahkemelerde süründürdüler. Trump bütün onların arkasında da karanlık figür olarak Soros'un olduğunu düşünüyor. Çok kanattan şu anda rakiplerine saldırıyor. Mesela Demokratların yönettiği şehirlerde siz asayişi sağlayamıyorsunuz diye oraya ordu birliklerini gönderdi. Birçok hakimle, mahkemelerle atışıyor, birçok üst düzey bürokratı görevden alıyor. FED başkanıyla sürekli kavgalı, sürekli ona hakaret ediyor. Soros da onun düşmanlarından kendi hedef olarak koyduğu isimlerden biriydi. Şimdi Soros Amerika'da mı yaşıyor, onu tutuklarlar mı, o kadar ileri giderler mi? Gidebilir”

Donald Trump ve Kamala Harris - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
DÜNYA
Trump’tan dikkat çeken hamle: Kamala Harris’in 'Gizli Servis' koruması kaldırıldı
17:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала