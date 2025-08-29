Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/rusya-ukraynaya-guvenlik-garantileri-bariscil-cozumun-sonucu-olmali-1098916455.html
Rusya: Ukrayna'ya güvenlik garantileri barışçıl çözümün sonucu olmalı
Rusya: Ukrayna'ya güvenlik garantileri barışçıl çözümün sonucu olmalı
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanmasının bir şart değil, barışçıl çözümün sonucu olması gerektiğini... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T13:11+0300
2025-08-29T13:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
ukrayna
avrupa
güvenlik garantileri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090373_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b88e8fa47b195fbada452ac3e1ae2631.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin sunulmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.Avrupa'da, sömürgeci düşüncenin temellerine dayanarak değerlendirilen fikrin aslında güvenlik garantileriyle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Zaharova, ortaya atılan fikirlerin, bölgesel ve küresel düzeyde stratejik istikrarın bozulmasına yol açtığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ermenistanin-avusturya-konsolosu-azerbaycan-adina-calistigi-suphesiyle-gozaltina-alindi-1098916340.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/18/1083090373_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_84ebf3f5af42ba6fa40952e3b1469914.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, avrupa, güvenlik garantileri
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, avrupa, güvenlik garantileri

Rusya: Ukrayna'ya güvenlik garantileri barışçıl çözümün sonucu olmalı

13:11 29.08.2025
© SputnikRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanmasının bir şart değil, barışçıl çözümün sonucu olması gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin sunulmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.
Avrupa'da, sömürgeci düşüncenin temellerine dayanarak değerlendirilen fikrin aslında güvenlik garantileriyle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Zaharova, ortaya atılan fikirlerin, bölgesel ve küresel düzeyde stratejik istikrarın bozulmasına yol açtığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Güvenlik garantilerinin sağlanmasının bir koşul değil, Ukrayna'daki krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya dayanan barışçıl çözümün bir sonucu olduğunu ve dolayısıyla ülkemizin güvenliğini garanti altına alacağını anlamak gerekir.
Ermenistan'ın başkenti Erivan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
DÜNYA
Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu, Azerbaycan adına çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı
13:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала