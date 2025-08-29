https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/rusya-ukraynaya-guvenlik-garantileri-bariscil-cozumun-sonucu-olmali-1098916455.html

Rusya: Ukrayna'ya güvenlik garantileri barışçıl çözümün sonucu olmalı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'ya güvenlik garantilerinin sağlanmasının bir şart değil, barışçıl çözümün sonucu olması gerektiğini... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin sunulmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.Avrupa'da, sömürgeci düşüncenin temellerine dayanarak değerlendirilen fikrin aslında güvenlik garantileriyle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Zaharova, ortaya atılan fikirlerin, bölgesel ve küresel düzeyde stratejik istikrarın bozulmasına yol açtığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

