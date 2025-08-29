https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/rusya-ukraynaya-guvenlik-garantileri-bariscil-cozumun-sonucu-olmali-1098916455.html
Rusya: Ukrayna'ya güvenlik garantileri barışçıl çözümün sonucu olmalı
2025-08-29T13:11+0300
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın brifinginde, Ukrayna’ya güvenlik garantilerinin sunulmasına ilişkin tartışmaları değerlendirdi.Avrupa'da, sömürgeci düşüncenin temellerine dayanarak değerlendirilen fikrin aslında güvenlik garantileriyle hiçbir ilgisi olmadığını söyleyen Zaharova, ortaya atılan fikirlerin, bölgesel ve küresel düzeyde stratejik istikrarın bozulmasına yol açtığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
Güvenlik garantilerinin sağlanmasının bir koşul değil, Ukrayna'daki krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmaya dayanan barışçıl çözümün bir sonucu olduğunu ve dolayısıyla ülkemizin güvenliğini garanti altına alacağını anlamak gerekir.