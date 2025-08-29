https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ermenistanin-avusturya-konsolosu-azerbaycan-adina-calistigi-suphesiyle-gozaltina-alindi-1098916340.html
Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu, Azerbaycan adına çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı
Ermeni medyası, Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu Aşhen Aleksanyan’ın Azerbaycan adına çalıştığı suçlamasıyla Erivan havalimanında gözaltına alındığını bildirdi.Olayın, iki ay önce yaşandığı belirtilen haberde, arama sırasında tespit edilen belgelerin, diplomatın “Azerbaycan adına çalıştığı yönünde şüphelere” neden olduğu aktarıldı.Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı binasında arama yaparak belgeleri ve bilgisayarları incelediği ifade edilirken skandalı önlemek için olayın gizli tutulmasına karar verildiği kaydedildi.Diplomatın gözaltına alınmasına ilişkin bilgileri gizlemek amacıyla, Aleksanyan'ın konsolosluk görevine atanması da dahil hakkındaki tüm bilgiler açık kaynaklardan kaldırıldı.
