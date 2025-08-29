https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ermenistanin-avusturya-konsolosu-azerbaycan-adina-calistigi-suphesiyle-gozaltina-alindi-1098916340.html

Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu, Azerbaycan adına çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı

Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu, Azerbaycan adına çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı

Azerbaycan adına casusluk yaptığı iddia edilen Aleksanyan, Erivan havaalanında gözaltına alındı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı binasında arama yapılırken açık... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Ermeni medyası, Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu Aşhen Aleksanyan’ın Azerbaycan adına çalıştığı suçlamasıyla Erivan havalimanında gözaltına alındığını bildirdi.Olayın, iki ay önce yaşandığı belirtilen haberde, arama sırasında tespit edilen belgelerin, diplomatın “Azerbaycan adına çalıştığı yönünde şüphelere” neden olduğu aktarıldı.Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı binasında arama yaparak belgeleri ve bilgisayarları incelediği ifade edilirken skandalı önlemek için olayın gizli tutulmasına karar verildiği kaydedildi.Diplomatın gözaltına alınmasına ilişkin bilgileri gizlemek amacıyla, Aleksanyan'ın konsolosluk görevine atanması da dahil hakkındaki tüm bilgiler açık kaynaklardan kaldırıldı.

