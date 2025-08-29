Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ermenistanin-avusturya-konsolosu-azerbaycan-adina-calistigi-suphesiyle-gozaltina-alindi-1098916340.html
Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu, Azerbaycan adına çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı
Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu, Azerbaycan adına çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan adına casusluk yaptığı iddia edilen Aleksanyan, Erivan havaalanında gözaltına alındı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı binasında arama yapılırken açık... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T13:00+0300
2025-08-29T13:00+0300
dünya
ermenistan
ermenistan dışişleri bakanlığı
avusturya
azerbaycan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098916182_0:144:3085:1879_1920x0_80_0_0_941cc9d3486c39122910cfe88ad26cd5.jpg
Ermeni medyası, Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu Aşhen Aleksanyan’ın Azerbaycan adına çalıştığı suçlamasıyla Erivan havalimanında gözaltına alındığını bildirdi.Olayın, iki ay önce yaşandığı belirtilen haberde, arama sırasında tespit edilen belgelerin, diplomatın “Azerbaycan adına çalıştığı yönünde şüphelere” neden olduğu aktarıldı.Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı binasında arama yaparak belgeleri ve bilgisayarları incelediği ifade edilirken skandalı önlemek için olayın gizli tutulmasına karar verildiği kaydedildi.Diplomatın gözaltına alınmasına ilişkin bilgileri gizlemek amacıyla, Aleksanyan'ın konsolosluk görevine atanması da dahil hakkındaki tüm bilgiler açık kaynaklardan kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/cin-abdnin-savunma-bakanlari-gorusmesi-teklifini-reddetti-1098916046.html
ermenistan
avusturya
azerbaycan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098916182_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_b80c25b041e22f7f79d0d2612d9cc1bf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, avusturya, azerbaycan
ermenistan, ermenistan dışişleri bakanlığı, avusturya, azerbaycan

Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu, Azerbaycan adına çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı

13:00 29.08.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovErmenistan'ın başkenti Erivan
Ermenistan'ın başkenti Erivan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
Abone ol
Azerbaycan adına casusluk yaptığı iddia edilen Aleksanyan, Erivan havaalanında gözaltına alındı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı binasında arama yapılırken açık kaynaklardan Aleksanyan’ın konsolos olduğu yönündeki bilgiler kaldırıldı.
Ermeni medyası, Ermenistan’ın Avusturya Konsolosu Aşhen Aleksanyan’ın Azerbaycan adına çalıştığı suçlamasıyla Erivan havalimanında gözaltına alındığını bildirdi.
Olayın, iki ay önce yaşandığı belirtilen haberde, arama sırasında tespit edilen belgelerin, diplomatın “Azerbaycan adına çalıştığı yönünde şüphelere” neden olduğu aktarıldı.
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi’nin, bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı binasında arama yaparak belgeleri ve bilgisayarları incelediği ifade edilirken skandalı önlemek için olayın gizli tutulmasına karar verildiği kaydedildi.
Diplomatın gözaltına alınmasına ilişkin bilgileri gizlemek amacıyla, Aleksanyan'ın konsolosluk görevine atanması da dahil hakkındaki tüm bilgiler açık kaynaklardan kaldırıldı.
ABD-Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
DÜNYA
Çin, ABD'nin savunma bakanları görüşmesi teklifini reddetti
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала