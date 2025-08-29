Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Rubio: USAID resmen kapanma sürecine girdi
Rubio: USAID resmen kapanma sürecine girdi
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) resmen kapanma sürecine girdiğini açıkladı.
Rubio, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Ocak ayından bu yana vergi mükelleflerine onlarca milyar dolar tasarruf sağladık. Bazı kritik programlar Dışişleri Bakanlığı’na devredildi ve USAID artık resmi olarak kapanma aşamasında. Süreci, ajansın eski işleyişinden uzaklaşan yapısını tasfiye etmek üzere Ross Voight yürütüyor” ifadelerini kullandı. Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın USAID’in kapatma sürecinin yönetimini Rubio’nun yakın arkadaşı Ross Voight’a devretmesini desteklediğini de belirtti. Trump yönetimi, şubat ayında USAID’in faaliyetlerini fiilen durdurmuş ve ajansın ABD dış politikasını uygulamada ve diğer ülkeler üzerinde etki sağlama işlevini sonlandırmıştı. Mart ayında geçici USAID başkanı olarak atanan Rubio, hükümetin yaptığı inceleme sonucunda ajansın programlarının yüzde 80’inden fazlasının sona erdirildiğini duyurmuştu.
Rubio: USAID resmen kapanma sürecine girdi

29.08.2025
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) resmen kapanma sürecine girdiğini açıkladı.
Rubio, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Ocak ayından bu yana vergi mükelleflerine onlarca milyar dolar tasarruf sağladık. Bazı kritik programlar Dışişleri Bakanlığı’na devredildi ve USAID artık resmi olarak kapanma aşamasında. Süreci, ajansın eski işleyişinden uzaklaşan yapısını tasfiye etmek üzere Ross Voight yürütüyor” ifadelerini kullandı.
Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın USAID’in kapatma sürecinin yönetimini Rubio’nun yakın arkadaşı Ross Voight’a devretmesini desteklediğini de belirtti.
Trump yönetimi, şubat ayında USAID’in faaliyetlerini fiilen durdurmuş ve ajansın ABD dış politikasını uygulamada ve diğer ülkeler üzerinde etki sağlama işlevini sonlandırmıştı. Mart ayında geçici USAID başkanı olarak atanan Rubio, hükümetin yaptığı inceleme sonucunda ajansın programlarının yüzde 80’inden fazlasının sona erdirildiğini duyurmuştu.
