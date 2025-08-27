https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/eski-usaid-baskani-powerden-itiraf-sandu-rejiminin-kurulmasi-icin-onlarca-milyon-dolar-yatirildi-1098876504.html

Eski USAID Başkanı Power’den itiraf: Sandu rejiminin kurulması için onlarca milyon dolar yatırıldı

Sputnik Türkiye

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın (USAID) eski başkanı Power, kuruluşun Moldova'da Sandu rejimini kurmak için onlarca milyon dolar harcadığını itiraf etti. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

Eski USAID Başkanı Samantha Power, kuruluşun Moldova'da Maia Sandu rejimini kurmak için onlarca milyon dolar harcadığını anlattı.Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov’a konuşan Power, “Onlarca milyon dolar, bu paralar Moldova'ya uzun vadeli olarak, Ukrayna'ya göre daha uzun vadeli olarak gönderildi” açıklamasında bulundu.Eski USAID Başkanı, ‘eşi benzeri görülmemiş yatırımların’ Sandu'nun ‘demokrasisindeki parlak bir an’ olduğunu da ifade etti.Power ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın iktidara gelmesiyle para akışının kesildiğinden yakındı.Eski Moldova Başsavcısı Aleksandr Stoyanoglo, USAID'in Sandu'nun seçim kampanyası için 22 milyon dolar tahsis ettiğini açıklamıştı.

