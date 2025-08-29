https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/irana-yonelik-yaptirimlari-yeniden-yururluge-koyan-avrupaya-rusyadan-kinama-1098913505.html
İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan Avrupa’ya Rusya’dan kınama
İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan Avrupa’ya Rusya’dan kınama
Sputnik Türkiye
Rusya’nın, Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma yönündeki eylemlerini kararlı bir şekilde kınadığı ve uluslararası toplumu bu... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T11:29+0300
2025-08-29T11:29+0300
2025-08-29T11:35+0300
dünya
rusya
i̇ran
avrupa
birleşmiş milletler (bm)
bm güvenlik konseyi
rusya dışişleri bakanlığı
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102273/60/1022736010_0:0:4803:2703_1920x0_80_0_0_2a146e0300394f4d9e064baae0faa9e7.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan Avrupa ülkelerini kınadıklarını bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “Avrupa ülkelerinin bu eylemlerini şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumu bunları reddetmeye çağırıyoruz. Bu tür manipülasyonlar diğer devletler için herhangi bir yükümlülük doğuramaz” ifadesine yer verildi.Bunun için hiçbir hukuki dayanağın olmadığını belirten Bakanlık, Rusya’nın Birleşmiş Milletleri’nde, Avrupa'nın "snapback" iddialarının uygunsuz ve tutarsızlığını anlatan ayrıntılı bir analiz dağıttığını bildirdi. Çin’in de bu konuda ayrıntılı argümanlar sunduğu belirtilen açıklamada, “Konu yeni değil” dendi.‘Gerilimin önlenmesi önemli’Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İran’ın nükleer programı etrafında, bu yılın Haziran ayında İran'a yönelik saldırılarının da ortaya koyduğu gibi, uluslararası barış ve güvenlik açısından ağır sonuçlar doğuracak yeni bir tırmanışın önlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” diye kaydetti.Halihazırda öncelikli görevin, İran nükleer programı konusunda taraflar arasında diyalog kurarak bir çözüm bulmak ve yeni bir çatışmayı önlemek olduğunu vurgulayan Bakanlık, sözlerini şöyle sürdürdü:Avrupa ülkelerinin, Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde sunduğu taslağı destekleyerek ortak davaya yapıcı bir katkıda bulunma şansının devam ettiğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, şunu ekledi:İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan İran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi için bir mekanizmanın başlatıldığını bildirdi. Ancak yaptırımlar hemen yürürlüğe girmiyor. BM Güvenlik Konseyi'nde, yaptırımları kaldırma kararının devamına ilişkin bir tasarının oylamaya sunulması gerekiyor. Böyle bir karar 30 gün içinde onaylanmazsa, yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ukrayna-ordusu-butunlugu-kaybetti-bircok-noktasinda-10-kilometre-geri-cekildi-1098911918.html
rusya
i̇ran
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102273/60/1022736010_0:0:4269:3202_1920x0_80_0_0_893b45589ec8494a2c7bd1d4468dc7f1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, i̇ran, avrupa, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, rusya dışişleri bakanlığı, çin
rusya, i̇ran, avrupa, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, rusya dışişleri bakanlığı, çin
İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan Avrupa’ya Rusya’dan kınama
11:29 29.08.2025 (güncellendi: 11:35 29.08.2025)
Rusya’nın, Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma yönündeki eylemlerini kararlı bir şekilde kınadığı ve uluslararası toplumu bu eylemleri reddetmeye çağırdığı belirtildi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan Avrupa ülkelerini kınadıklarını bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “Avrupa ülkelerinin bu eylemlerini şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumu bunları reddetmeye çağırıyoruz. Bu tür manipülasyonlar diğer devletler için herhangi bir yükümlülük doğuramaz” ifadesine yer verildi.
Bunun için hiçbir hukuki dayanağın olmadığını belirten Bakanlık, Rusya’nın Birleşmiş Milletleri’nde, Avrupa'nın "snapback" iddialarının uygunsuz ve tutarsızlığını anlatan ayrıntılı bir analiz dağıttığını bildirdi. Çin’in de bu konuda ayrıntılı argümanlar sunduğu belirtilen açıklamada, “Konu yeni değil” dendi.
‘Gerilimin önlenmesi önemli’
Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İran’ın nükleer programı etrafında, bu yılın Haziran ayında İran'a yönelik saldırılarının da ortaya koyduğu gibi, uluslararası barış ve güvenlik açısından ağır sonuçlar doğuracak yeni bir tırmanışın önlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” diye kaydetti.
Halihazırda öncelikli görevin, İran nükleer programı konusunda taraflar arasında diyalog kurarak bir çözüm bulmak ve yeni bir çatışmayı önlemek olduğunu vurgulayan Bakanlık, sözlerini şöyle sürdürdü:
Nükleer anlaşmaya katılan Avrupa ülkeleri, yasal çerçevenin dışına çıkarak diğer ülkeleri keyfilik yoluna teşvik ederek, ihlalci konumlarını daha da kötüleştiriyorlar ki bu da kınanması gereken ve kabul edilemez bir durum. Onları, telafisi mümkün olmayan sonuçlara ve yeni bir trajediye yol açmadan önce akıllarını başlarına toplamaya ve hatalı kararlarını yeniden değerlendirmeye çağırıyoruz. Tahran'la giriştikleri çatışma hattının geleceği olmadığına inanıyoruz.
Avrupa ülkelerinin, Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde sunduğu taslağı destekleyerek ortak davaya yapıcı bir katkıda bulunma şansının devam ettiğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, şunu ekledi:
Diplomasi yolunu reddetmeleri halinde doğacak sonuçların sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunun bilincinde olarak bu fırsatı değerlendireceklerini umuyoruz.
İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan İran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi için bir mekanizmanın başlatıldığını bildirdi. Ancak yaptırımlar hemen yürürlüğe girmiyor. BM Güvenlik Konseyi'nde, yaptırımları kaldırma kararının devamına ilişkin bir tasarının oylamaya sunulması gerekiyor. Böyle bir karar 30 gün içinde onaylanmazsa, yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek.