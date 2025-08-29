https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/irana-yonelik-yaptirimlari-yeniden-yururluge-koyan-avrupaya-rusyadan-kinama-1098913505.html

İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan Avrupa’ya Rusya’dan kınama

İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan Avrupa’ya Rusya’dan kınama

Sputnik Türkiye

Rusya’nın, Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma yönündeki eylemlerini kararlı bir şekilde kınadığı ve uluslararası toplumu bu... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T11:29+0300

2025-08-29T11:29+0300

2025-08-29T11:35+0300

dünya

rusya

i̇ran

avrupa

birleşmiş milletler (bm)

bm güvenlik konseyi

rusya dışişleri bakanlığı

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102273/60/1022736010_0:0:4803:2703_1920x0_80_0_0_2a146e0300394f4d9e064baae0faa9e7.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımları yeniden yürürlüğe koyan Avrupa ülkelerini kınadıklarını bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, “Avrupa ülkelerinin bu eylemlerini şiddetle kınıyor ve uluslararası toplumu bunları reddetmeye çağırıyoruz. Bu tür manipülasyonlar diğer devletler için herhangi bir yükümlülük doğuramaz” ifadesine yer verildi.Bunun için hiçbir hukuki dayanağın olmadığını belirten Bakanlık, Rusya’nın Birleşmiş Milletleri’nde, Avrupa'nın "snapback" iddialarının uygunsuz ve tutarsızlığını anlatan ayrıntılı bir analiz dağıttığını bildirdi. Çin’in de bu konuda ayrıntılı argümanlar sunduğu belirtilen açıklamada, “Konu yeni değil” dendi.‘Gerilimin önlenmesi önemli’Rusya Dışişleri Bakanlığı, “İran’ın nükleer programı etrafında, bu yılın Haziran ayında İran'a yönelik saldırılarının da ortaya koyduğu gibi, uluslararası barış ve güvenlik açısından ağır sonuçlar doğuracak yeni bir tırmanışın önlenmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz” diye kaydetti.Halihazırda öncelikli görevin, İran nükleer programı konusunda taraflar arasında diyalog kurarak bir çözüm bulmak ve yeni bir çatışmayı önlemek olduğunu vurgulayan Bakanlık, sözlerini şöyle sürdürdü:Avrupa ülkelerinin, Rusya ve Çin'in BM Güvenlik Konseyi'nde sunduğu taslağı destekleyerek ortak davaya yapıcı bir katkıda bulunma şansının devam ettiğini kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, şunu ekledi:İngiltere, Fransa ve Almanya, 28 Ağustos'ta BM Güvenlik Konseyi'ne, 2015 nükleer anlaşmasıyla kaldırılan İran'a yönelik uluslararası yaptırımların yeniden yürürlüğe girmesi için bir mekanizmanın başlatıldığını bildirdi. Ancak yaptırımlar hemen yürürlüğe girmiyor. BM Güvenlik Konseyi'nde, yaptırımları kaldırma kararının devamına ilişkin bir tasarının oylamaya sunulması gerekiyor. Böyle bir karar 30 gün içinde onaylanmazsa, yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ukrayna-ordusu-butunlugu-kaybetti-bircok-noktasinda-10-kilometre-geri-cekildi-1098911918.html

rusya

i̇ran

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, i̇ran, avrupa, birleşmiş milletler (bm), bm güvenlik konseyi, rusya dışişleri bakanlığı, çin