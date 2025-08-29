https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/putin-zelenski-ile-gorusme-olasiligini-dislamiyor-1098916564.html
Putin, Zelenski ile görüşme olasılığını dışlamıyor
Putin, Zelenski ile görüşme olasılığını dışlamıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşme olasılığını dışlamadığını, ama üst düzey görüşmeler için hazırlık çalışmalarının iyi... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T13:17+0300
2025-08-29T13:17+0300
2025-08-29T13:38+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
vladimir putin
vladimir zelenskiy
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097851221_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_1eaf6849097ec96fc61e5f381568f56a.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme olasılığını değerlendirdi.Putin’in, Zelenskiy ile görüşme olasılığını dışlamadığını kaydeden Peskov, Rus liderinin üst düzey görüşmeler için hazırlık çalışmalarının iyi yapılması gerektiğine inandığını söyledi.Peskov, “Henüz uzman düzeyindeki çalışmaların tam hız ilerlediğini söylemek mümkün değil” dedi.Rusya'nın çözüme ilişkin tüm fikirlerinin Kiev'e iletildiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, çözüme ilişkin hükümlerin yazılı olarak Ukrayna tarafına sunulduğunu belirtti.Putin ve Trump arasında Alaska’da gerçekleşen görüşmenin tüm ayrıntılarını bilinçli olarak açıklamadıklarını kaydeden Peskov, “Çözüme ulaşılması amacıyla çalışmaların gizli yürütülmesi önemli” dedi.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkan maddeler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/rusya-ukraynaya-guvenlik-garantileri-bariscil-cozumun-sonucu-olmali-1098916455.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0d/1097851221_17:0:646:472_1920x0_80_0_0_cf7b4f6b217e83429ec90adcd03a9acf.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy
rusya, vladimir putin, vladimir zelenskiy
Putin, Zelenski ile görüşme olasılığını dışlamıyor
13:17 29.08.2025 (güncellendi: 13:38 29.08.2025)
Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşme olasılığını dışlamadığını, ama üst düzey görüşmeler için hazırlık çalışmalarının iyi yapılması gerektiğine inandığı belirtildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme olasılığını değerlendirdi.
Putin’in, Zelenskiy ile görüşme olasılığını dışlamadığını kaydeden Peskov, Rus liderinin üst düzey görüşmeler için hazırlık çalışmalarının iyi yapılması gerektiğine inandığını söyledi.
Peskov, “Henüz uzman düzeyindeki çalışmaların tam hız ilerlediğini söylemek mümkün değil” dedi.
Rusya'nın çözüme ilişkin tüm fikirlerinin Kiev'e iletildiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, çözüme ilişkin hükümlerin yazılı olarak Ukrayna tarafına sunulduğunu belirtti.
Putin ve Trump arasında Alaska’da gerçekleşen görüşmenin tüm ayrıntılarını bilinçli olarak açıklamadıklarını kaydeden Peskov, “Çözüme ulaşılması amacıyla çalışmaların gizli yürütülmesi önemli” dedi.
Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkan maddeler:
Putin bugün Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyelerini toplayacak.
Putin'in Çin çalışma programının 31 Ağustos Pazar gününün ikinci yarısında başlaması bekleniyor.
Putin, Çin ziyareti öncesinde Çin medyasına bir röportaj verdi. Kremlin, röportajın bu gece yayınlanmasını bekliyor.
Putin, Çin gezisi kapsamında Tianjin ve Pekin'i ziyaret edecek.
Rusya-Çin işbirliği henüz tam potansiyeline ulaşmadı.