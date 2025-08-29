https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/putin-zelenski-ile-gorusme-olasiligini-dislamiyor-1098916564.html

Putin, Zelenski ile görüşme olasılığını dışlamıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Kiev rejimi lideri Zelenskiy ile görüşme olasılığını dışlamadığını, ama üst düzey görüşmeler için hazırlık çalışmalarının iyi... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy arasındaki görüşme olasılığını değerlendirdi.Putin’in, Zelenskiy ile görüşme olasılığını dışlamadığını kaydeden Peskov, Rus liderinin üst düzey görüşmeler için hazırlık çalışmalarının iyi yapılması gerektiğine inandığını söyledi.Peskov, “Henüz uzman düzeyindeki çalışmaların tam hız ilerlediğini söylemek mümkün değil” dedi.Rusya'nın çözüme ilişkin tüm fikirlerinin Kiev'e iletildiğini söyleyen Kremlin Sözcüsü, çözüme ilişkin hükümlerin yazılı olarak Ukrayna tarafına sunulduğunu belirtti.Putin ve Trump arasında Alaska’da gerçekleşen görüşmenin tüm ayrıntılarını bilinçli olarak açıklamadıklarını kaydeden Peskov, “Çözüme ulaşılması amacıyla çalışmaların gizli yürütülmesi önemli” dedi.Peskov’un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkan maddeler:

