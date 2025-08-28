Türkiye
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ve Azerbaycan ŞİÖ'ye üye olabilir ve olmalıdır
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ve Azerbaycan ŞİÖ’ye üye olabilir ve olmalıdır
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye olabileceğini ve olması gerektiğini söyledi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan kamu televizyonuna verdiği röportajda, “Biz başvurumuzu sunduk, Azerbaycan da başvurusunu sundu. Azerbaycan’ı ve bizi yaklaşan ŞİÖ zirvesine ortak olarak davet ettiler. Biz katılacağız. Hem bizim hem de Azerbaycan’ın bu örgüte katılabileceğimizi ve katılmamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın basın sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Paşinyan’ın zirveye katılımını daha önce doğrulamıştı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Ermenistan ve Azerbaycan ŞİÖ’ye üye olabilir ve olmalıdır

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan ve Azerbaycan’ın Şanghay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olabileceğini ve olması gerektiğini söyledi.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan kamu televizyonuna verdiği röportajda, “Biz başvurumuzu sunduk, Azerbaycan da başvurusunu sundu. Azerbaycan’ı ve bizi yaklaşan ŞİÖ zirvesine ortak olarak davet ettiler. Biz katılacağız. Hem bizim hem de Azerbaycan’ın bu örgüte katılabileceğimizi ve katılmamız gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın basın sekreteri Nazeli Bagdasaryan, Paşinyan’ın zirveye katılımını daha önce doğrulamıştı.
