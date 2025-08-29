https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/mecliste-gazze-tezkeresi-kabul-edildi-1098928920.html

Meclis'te Gazze tezkeresi kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan 'İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve... 29.08.2025

TBMM’de olağanüstü toplantıda Gazze tezkeresi ittifakla kabul edildi.Kabul edilen tezkereyle dünya parlamentoları, İsrail'le askeri ve ticari ilişkileri sonlandırmaya ve Filistin’e yönelik ambargoyu kırmak için harekete geçmeye davet edildi.TBMM tarafından yayımlanan ortak bildiride, “İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

