Dışişleri Bakanı Fidan: Havadan yardıma Cumhurbaşkanımız onay verdi

29.08.2025
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM'deki olağanüstü Gazze oturumunda açıklamalarda bulundu.Bakanı Fidan, oturumda yaptığı konuşmada Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen kestiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:Netanyahu işgal hazırlığına başladıFidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin tüm organlarının ve Türk milletinin Filistin davasını sahiplendiğini belirtti. Gazze'de 62 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Fidan, Netanyahu hükümetinin Gazze'nin geri kalanını da işgal etme hazırlığında olduğunu söyledi.'İsrail açlığı silah olarak kullanıyor'"Türk milleti zulme maruz kalan Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir. İsrail, sınırları ötesinde askeri müdahalelerde bulunmakta, bölgeyi insansızlaştırmakta ve yaşanmaz kılma stratejisiyle yasa dışı işgal alanlarını genişletmektedir" diyen Bakan Fidan, İsrail'in açlığı silah olarak kullandığını ve Gazze'de kıtlığın BM tarafından ilan edildiğini hatırlattı.'Gündemin ön sıralarında tuttuk'Türkiye'nin, insani yardım ve iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Fidan, "İsrail'in zulmünü her daim uluslararası gündemin ön sıralarında tuttuk. Attığımız kararlı adımların dayanak noktasını milletimizden aldığımız güç oluşturdu" ifadelerini kullandı.'Cumhurbaşkanımız onay verdi'Gazze'ye havadan yardım konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Fidan şöyle konuştu:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM’deki olağanüstü Gazze oturumunda açıklamalarda bulundu.
Bakanı Fidan, oturumda yaptığı konuşmada Türkiye’nin İsrail'le ticareti tamamen kestiğini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:
İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin'de pervasız saldırılarına devam etmesine izin verilirse bu sadece Filistinlilerle kalmaz, bütün bölgeyi ateşe atar. İsrail'in işgal planı hükümsüzdür.
Netanyahu işgal hazırlığına başladı
Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin tüm organlarının ve Türk milletinin Filistin davasını sahiplendiğini belirtti. Gazze’de 62 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini vurgulayan Fidan, Netanyahu hükümetinin Gazze’nin geri kalanını da işgal etme hazırlığında olduğunu söyledi.
'İsrail açlığı silah olarak kullanıyor'
"Türk milleti zulme maruz kalan Filistin halkının acısını yoğun şekilde hissetmektedir. İsrail, sınırları ötesinde askeri müdahalelerde bulunmakta, bölgeyi insansızlaştırmakta ve yaşanmaz kılma stratejisiyle yasa dışı işgal alanlarını genişletmektedir" diyen Bakan Fidan, İsrail’in açlığı silah olarak kullandığını ve Gazze’de kıtlığın BM tarafından ilan edildiğini hatırlattı.
'Gündemin ön sıralarında tuttuk'
Türkiye’nin, insani yardım ve iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Fidan, “İsrail’in zulmünü her daim uluslararası gündemin ön sıralarında tuttuk. Attığımız kararlı adımların dayanak noktasını milletimizden aldığımız güç oluşturdu” ifadelerini kullandı.
'Cumhurbaşkanımız onay verdi'
Gazze’ye havadan yardım konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Fidan şöyle konuştu:
Bütün uluslararası profesyonel yardım örgütleri, havadan yardım atılmasının ölüme sebep olduğunu ve kesinlikle yerini bulmadığını söylüyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik, Cumhurbaşkanımız bu konuda bize yapılması konusunda onay verdi. Uçaklarımız hazır. Hava sahasının açılmasıyla ilgili Ürdün bir koordinasyonda bize onay verdiği zaman hemen gidecek durumdayız, problem değil.