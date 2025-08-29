Türkiye
Kafede yemek yerken tek kurşunla öldürülmüştü: Tuncay Meriç'i öldürülen şüpheli yakalandı
İstanbul Çekmeköy’de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski kulüp başkanı Tuncay Meriç, 27 Ağustos'ta şapkalı bir kişinin tabanca ile yaptığı saldırıda ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
08:23 29.08.2025 (güncellendi: 08:24 29.08.2025)
© FotoğrafTuncay Meriç
© Fotoğraf
İstanbul Çekmeköy’de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. İçişleri Bakanı Yerlikaya zanlının yakalandığını duyurdu.
Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski kulüp başkanı Tuncay Meriç, 27 Ağustos'ta şapkalı bir kişinin tabanca ile yaptığı saldırıda ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"27 Ağustos 2025 Çarşamba günü İstanbul’un Çekmeköy İlçesinde Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç’in kafede yemek yediği sırada öldürülmesi olayıyla ilgili olarak; yapılan istihbari çalışmalar ve yoğun takip sonucu şüpheli E.H. isimli şahıs Uzunköprü İlçe Merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı."

