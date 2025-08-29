https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/kafede-yemek-yerken-tek-kursunla-oldurulmustu-tuncay-merici-oldurulen-supheli-yakalandi-1098907783.html

Kafede yemek yerken tek kurşunla öldürülmüştü: Tuncay Meriç'i öldürülen şüpheli yakalandı

İstanbul Çekmeköy’de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski kulüp başkanı Tuncay Meriç, 27 Ağustos'ta şapkalı bir kişinin tabanca ile yaptığı saldırıda ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

