Çekmeköy’de silahlı saldırı: Eski spor kulübü başkanı hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor
İstanbul Çekmeköy’de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski kulüp başkanı Tuncay Meriç, şapkalı bir kişinin tabanca ile yaptığı saldırıda ağır yaralandı.Hastanede hayatını kaybettiAğır yaralı olarak kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis saldırganı arıyorSaldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Kulüp başkanlığı yapmıştıYapılan araştırmada, Meriç’in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunduğu ve kulübün son 3 sezondur faaliyet göstermediği belirlendi.
