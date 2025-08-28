https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/cekmekoyde-silahli-saldiri-eski-spor-kulubu-baskani-hayatini-kaybetti-supheli-araniyor-1098894108.html

Çekmeköy’de silahlı saldırı: Eski spor kulübü başkanı hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor

Çekmeköy’de silahlı saldırı: Eski spor kulübü başkanı hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor

Sputnik Türkiye

İstanbul Çekmeköy’de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-28T14:32+0300

2025-08-28T14:32+0300

2025-08-28T14:32+0300

türki̇ye

çekmeköy

spor

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098895754_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_141d7fcf7a12ba9a13da9009dbaa5a02.jpg

Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski kulüp başkanı Tuncay Meriç, şapkalı bir kişinin tabanca ile yaptığı saldırıda ağır yaralandı.Hastanede hayatını kaybettiAğır yaralı olarak kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis saldırganı arıyorSaldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Kulüp başkanlığı yapmıştıYapılan araştırmada, Meriç’in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunduğu ve kulübün son 3 sezondur faaliyet göstermediği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/mhrsde-yeni-donem-universite-hastaneleri-sisteme-dahil-ediliyor-1098892279.html

türki̇ye

çekmeköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çekmeköy, spor, silahlı saldırı