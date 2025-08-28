Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/cekmekoyde-silahli-saldiri-eski-spor-kulubu-baskani-hayatini-kaybetti-supheli-araniyor-1098894108.html
Çekmeköy’de silahlı saldırı: Eski spor kulübü başkanı hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor
Çekmeköy’de silahlı saldırı: Eski spor kulübü başkanı hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor
Sputnik Türkiye
İstanbul Çekmeköy’de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-28T14:32+0300
2025-08-28T14:32+0300
türki̇ye
çekmeköy
spor
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098895754_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_141d7fcf7a12ba9a13da9009dbaa5a02.jpg
Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski kulüp başkanı Tuncay Meriç, şapkalı bir kişinin tabanca ile yaptığı saldırıda ağır yaralandı.Hastanede hayatını kaybettiAğır yaralı olarak kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Polis saldırganı arıyorSaldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Kulüp başkanlığı yapmıştıYapılan araştırmada, Meriç’in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunduğu ve kulübün son 3 sezondur faaliyet göstermediği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/mhrsde-yeni-donem-universite-hastaneleri-sisteme-dahil-ediliyor-1098892279.html
türki̇ye
çekmeköy
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1c/1098895754_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_896535435bac200c67d2d475e397da5e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çekmeköy, spor, silahlı saldırı
çekmeköy, spor, silahlı saldırı

Çekmeköy’de silahlı saldırı: Eski spor kulübü başkanı hayatını kaybetti, şüpheli aranıyor

14:32 28.08.2025
© FotoğrafTuncay Meriç
Tuncay Meriç - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
© Fotoğraf
Abone ol
İstanbul Çekmeköy’de bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç (49), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Meriç’in ölümünün ardından kaçan saldırgan aranıyor.
Çekmeköy’de bir kafede yemek yiyen eski kulüp başkanı Tuncay Meriç, şapkalı bir kişinin tabanca ile yaptığı saldırıda ağır yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Meriç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis saldırganı arıyor

Saldırının ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Kulüp başkanlığı yapmıştı

Yapılan araştırmada, Meriç’in 3 yıl önce Çekmeköy Belediyesi Alemdağ Spor Kulübü Başkanlığı görevinde bulunduğu ve kulübün son 3 sezondur faaliyet göstermediği belirlendi.
Doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
TÜRKİYE
MHRS’de yeni dönem: Üniversite hastaneleri sisteme dahil ediliyor
12:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала