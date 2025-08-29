https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/japonya-iwaki-yakinlarinda-52-buyuklugunde-deprem-1098929749.html

Japonya, Iwaki yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem

Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Dayanıklılığı Araştırma Enstitüsü (NIED), Iwaki, Japonya'nın 70 km kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana... 29.08.2025

Japonya, Iwaki yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.Japon deprem uzmanlarına göre; Deprem, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü yerel saatle sabah 1.51’de, Iwaki, Iwaki-shi, Fukushima yakınlarında, ana merkezinin 41.7 km derinliğinde gerçekleşti.Uzmanlar, depremin ciddi bir hasara yol açmadığını, ancak ana merkezi çevresinde birçok kişi tarafından hafif sarsıntı olarak hissedilmiş olabileceğini açıkladı.

