Son depremler.
Japonya, Iwaki yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Japonya, Iwaki yakınlarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Dayanıklılığı Araştırma Enstitüsü (NIED), Iwaki, Japonya'nın 70 km kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana... 29.08.2025
son depremler
asya & pasifik
abd
japonya
iwaki
deprem
japonya
iwaki
21:43 29.08.2025
Japonya Ulusal Yer Bilimleri ve Afet Dayanıklılığı Araştırma Enstitüsü (NIED), Iwaki, Japonya’nın 70 km kuzeydoğusunda 5.2 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.
Japonya, Iwaki yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı.
Japon deprem uzmanlarına göre; Deprem, 30 Ağustos 2025 Cumartesi günü yerel saatle sabah 1.51’de, Iwaki, Iwaki-shi, Fukushima yakınlarında, ana merkezinin 41.7 km derinliğinde gerçekleşti.
Uzmanlar, depremin ciddi bir hasara yol açmadığını, ancak ana merkezi çevresinde birçok kişi tarafından hafif sarsıntı olarak hissedilmiş olabileceğini açıkladı.
