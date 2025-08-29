https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/istanbulun-koklu-ayakkabi-firmasi-konkordato-ilan-etti-nisan-ayinda-fabrikasi-yanmisti-1098927840.html

İstanbul'un köklü ayakkabı firması konkordato ilan etti: Nisan ayında fabrikası yanmıştı

İstanbul'un köklü ayakkabı firması konkordato ilan etti: Nisan ayında fabrikası yanmıştı

Sputnik Türkiye

Nisan ayında fabrikasında çıkan büyük yangın sonrasında ekonomik darboğaza giren Pan Ayakkabı konkordato ilan etti. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T18:02+0300

2025-08-29T18:02+0300

2025-08-29T18:02+0300

ekonomi̇

konkordato

icra

i̇flas

i̇cra ve i̇flas kanunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg

İstanbul'da 30 yıldır üretim yapan Pan Ayakkabı Taban Sanayi konkordato ilan etti. Şirketin nisan ayında fabrikasında yangın çıkmıştı. Yangının ardından girdiği mali krizden çıkamayan şirket için mahkeme üç ay geçici süre verdi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunan şirket için üç konkordato komiseri atandı. Komiserler, firmanın mali yapısını inceleyip alacaklılarla görüşmeleri yürütecek ve raporlarını mahkemeye sunacak.30 yılı aşkındır üretim yapıyorPan Ayakkabı, 30 yılı aşkın süredir ayakkabı taban üretiminde önemli bir marka olarak biliniyor. Ancak pandemi, artan maliyetler ve son yangının etkisiyle zor günlerden geçiyor.Mahkemenin vereceği nihai karar, Pan Ayakkabı'nın iflastan kurtulup kurtulamayacağını belirleyecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/oto-ve-oda-kokusu-ureten-41-yillik-dev-firma-konkordato-ilan-etti-1098875621.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, icra, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu