İstanbul'un köklü ayakkabı firması konkordato ilan etti: Nisan ayında fabrikası yanmıştı
Sputnik Türkiye
Nisan ayında fabrikasında çıkan büyük yangın sonrasında ekonomik darboğaza giren Pan Ayakkabı konkordato ilan etti.
İstanbul'da 30 yıldır üretim yapan Pan Ayakkabı Taban Sanayi konkordato ilan etti. Şirketin nisan ayında fabrikasında yangın çıkmıştı. Yangının ardından girdiği mali krizden çıkamayan şirket için mahkeme üç ay geçici süre verdi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunan şirket için üç konkordato komiseri atandı. Komiserler, firmanın mali yapısını inceleyip alacaklılarla görüşmeleri yürütecek ve raporlarını mahkemeye sunacak.30 yılı aşkındır üretim yapıyorPan Ayakkabı, 30 yılı aşkın süredir ayakkabı taban üretiminde önemli bir marka olarak biliniyor. Ancak pandemi, artan maliyetler ve son yangının etkisiyle zor günlerden geçiyor.Mahkemenin vereceği nihai karar, Pan Ayakkabı'nın iflastan kurtulup kurtulamayacağını belirleyecek
İstanbul'un köklü ayakkabı firması konkordato ilan etti: Nisan ayında fabrikası yanmıştı

Nisan ayında fabrikasında çıkan büyük yangın sonrasında ekonomik darboğaza giren Pan Ayakkabı konkordato ilan etti.
İstanbul'da 30 yıldır üretim yapan Pan Ayakkabı Taban Sanayi konkordato ilan etti. Şirketin nisan ayında fabrikasında yangın çıkmıştı. Yangının ardından girdiği mali krizden çıkamayan şirket için mahkeme üç ay geçici süre verdi.
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunan şirket için üç konkordato komiseri atandı. Komiserler, firmanın mali yapısını inceleyip alacaklılarla görüşmeleri yürütecek ve raporlarını mahkemeye sunacak.

30 yılı aşkındır üretim yapıyor

Pan Ayakkabı, 30 yılı aşkın süredir ayakkabı taban üretiminde önemli bir marka olarak biliniyor. Ancak pandemi, artan maliyetler ve son yangının etkisiyle zor günlerden geçiyor.
Mahkemenin vereceği nihai karar, Pan Ayakkabı'nın iflastan kurtulup kurtulamayacağını belirleyecek
