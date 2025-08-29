https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/istanbulun-koklu-ayakkabi-firmasi-konkordato-ilan-etti-nisan-ayinda-fabrikasi-yanmisti-1098927840.html
İstanbul'un köklü ayakkabı firması konkordato ilan etti: Nisan ayında fabrikası yanmıştı
İstanbul'un köklü ayakkabı firması konkordato ilan etti: Nisan ayında fabrikası yanmıştı
Sputnik Türkiye
Nisan ayında fabrikasında çıkan büyük yangın sonrasında ekonomik darboğaza giren Pan Ayakkabı konkordato ilan etti. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T18:02+0300
2025-08-29T18:02+0300
2025-08-29T18:02+0300
ekonomi̇
konkordato
icra
i̇flas
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
İstanbul'da 30 yıldır üretim yapan Pan Ayakkabı Taban Sanayi konkordato ilan etti. Şirketin nisan ayında fabrikasında yangın çıkmıştı. Yangının ardından girdiği mali krizden çıkamayan şirket için mahkeme üç ay geçici süre verdi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunan şirket için üç konkordato komiseri atandı. Komiserler, firmanın mali yapısını inceleyip alacaklılarla görüşmeleri yürütecek ve raporlarını mahkemeye sunacak.30 yılı aşkındır üretim yapıyorPan Ayakkabı, 30 yılı aşkın süredir ayakkabı taban üretiminde önemli bir marka olarak biliniyor. Ancak pandemi, artan maliyetler ve son yangının etkisiyle zor günlerden geçiyor.Mahkemenin vereceği nihai karar, Pan Ayakkabı'nın iflastan kurtulup kurtulamayacağını belirleyecek
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/oto-ve-oda-kokusu-ureten-41-yillik-dev-firma-konkordato-ilan-etti-1098875621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konkordato, icra, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu
konkordato, icra, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu
İstanbul'un köklü ayakkabı firması konkordato ilan etti: Nisan ayında fabrikası yanmıştı
Nisan ayında fabrikasında çıkan büyük yangın sonrasında ekonomik darboğaza giren Pan Ayakkabı konkordato ilan etti.
İstanbul'da 30 yıldır üretim yapan Pan Ayakkabı Taban Sanayi konkordato ilan etti. Şirketin nisan ayında fabrikasında yangın çıkmıştı. Yangının ardından girdiği mali krizden çıkamayan şirket için mahkeme üç ay geçici süre verdi.
İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne konkordato başvurusunda bulunan şirket için üç konkordato komiseri atandı. Komiserler, firmanın mali yapısını inceleyip alacaklılarla görüşmeleri yürütecek ve raporlarını mahkemeye sunacak.
30 yılı aşkındır üretim yapıyor
Pan Ayakkabı, 30 yılı aşkın süredir ayakkabı taban üretiminde önemli bir marka olarak biliniyor. Ancak pandemi, artan maliyetler ve son yangının etkisiyle zor günlerden geçiyor.
Mahkemenin vereceği nihai karar, Pan Ayakkabı'nın iflastan kurtulup kurtulamayacağını belirleyecek