Oto ve oda kokusu üreten 41 yıllık dev firma konkordato ilan etti
Oto ve oda kokusu üreten 41 yıllık dev firma konkordato ilan etti
27.08.2025
Ekonomik darboğazı aşamayan 41 yıllık sektör devi GreenX Kozmetik konkordato ilan etti. Şirket oto ve oda kokuları üretimi yapıyordu. 1984 yılından beri oto ve oda kokuları üreten GreenX Kozmetik, ekonomik sıkıntıları aşamadı ve konkordato ilan etti. 41 yıldır sektörde faaliyet gösteren, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir yelpazede üretim yapan şirketle ilgili mahkeme üç ay geçici mühlet verdi. Yedi gün içerisinde itiraz edilebilecekİstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumunun denetlenmesi için 3 uzman isim konkordato komiseri olarak atandı. Verilen kararda da, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği ve delilleriyle birlikte konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri belirtildi. Duruşmanın ise 19 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30’da yapılacağı açıklandı.
