https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/oto-ve-oda-kokusu-ureten-41-yillik-dev-firma-konkordato-ilan-etti-1098875621.html

Oto ve oda kokusu üreten 41 yıllık dev firma konkordato ilan etti

Oto ve oda kokusu üreten 41 yıllık dev firma konkordato ilan etti

Sputnik Türkiye

Oda ve oto kokusu üreten GreenX Kozmetik konkordato ilan etti. 27.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-27T16:32+0300

2025-08-27T16:32+0300

2025-08-27T16:32+0300

ekonomi̇

konkordato

i̇flas

i̇flas erteleme

i̇cra ve i̇flas kanunu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/02/1097518083_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_82c95b8909c6be51463a4433179bf556.jpg

Ekonomik darboğazı aşamayan 41 yıllık sektör devi GreenX Kozmetik konkordato ilan etti. Şirket oto ve oda kokuları üretimi yapıyordu. 1984 yılından beri oto ve oda kokuları üreten GreenX Kozmetik, ekonomik sıkıntıları aşamadı ve konkordato ilan etti. 41 yıldır sektörde faaliyet gösteren, otomotiv bakım ürünlerinden ev temizlik malzemelerine, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden oda kokularına kadar geniş bir yelpazede üretim yapan şirketle ilgili mahkeme üç ay geçici mühlet verdi. Yedi gün içerisinde itiraz edilebilecekİstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin mali durumunun denetlenmesi için 3 uzman isim konkordato komiseri olarak atandı. Verilen kararda da, alacaklıların 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebileceği ve delilleriyle birlikte konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri belirtildi. Duruşmanın ise 19 Kasım 2025 tarihinde saat 13.30’da yapılacağı açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/turkiyenin-71-yillik-gida-deviydi-iflas-etti-1098714037.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu