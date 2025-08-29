https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/istanbulda-m3-metro-hattinda-ariza-yolcu-yogunlugu-olustu-1098909310.html

İstanbul’da M3 metro hattında arıza: Yolcu yoğunluğu oluştu

İstanbul’da M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

İstanbul’un önemli ulaşım ağlarından biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda teknik arıza meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.Seferler kontrollü yapılıyorMetro İstanbul’dan yapılan bilgilendirmeye göre, seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.Yolcular anonslarla yönlendirildiArızanın ardından güvenlik görevlileri ve yetkililer, istasyonlarda yolcuları anonslarla bilgilendirdi. Yolcular kontrollü şekilde yönlendirilirken, seferlerde zaman zaman gecikmeler yaşandı.Duraklarda yoğunluk oluştuArıza nedeniyle özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.

