İstanbul’da M3 metro hattında arıza: Yolcu yoğunluğu oluştu

İstanbul’un önemli ulaşım ağlarından biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda teknik arıza meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Seferler kontrollü yapılıyor
Metro İstanbul’dan yapılan bilgilendirmeye göre, seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.
Yolcular anonslarla yönlendirildi
Arızanın ardından güvenlik görevlileri ve yetkililer, istasyonlarda yolcuları anonslarla bilgilendirdi. Yolcular kontrollü şekilde yönlendirilirken, seferlerde zaman zaman gecikmeler yaşandı.
Duraklarda yoğunluk oluştu
Arıza nedeniyle özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.