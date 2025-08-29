Türkiye
İstanbul'da M3 metro hattında arıza: Yolcu yoğunluğu oluştu
İstanbul’da M3 metro hattında arıza: Yolcu yoğunluğu oluştu
İstanbul’da M3 metro hattında arıza: Yolcu yoğunluğu oluştu
2025-08-29T09:56+0300
2025-08-29T09:56+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098909423_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_72ca13304539ed82c81b853eea7846c4.jpg
İstanbul’un önemli ulaşım ağlarından biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda teknik arıza meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.Seferler kontrollü yapılıyorMetro İstanbul’dan yapılan bilgilendirmeye göre, seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.Yolcular anonslarla yönlendirildiArızanın ardından güvenlik görevlileri ve yetkililer, istasyonlarda yolcuları anonslarla bilgilendirdi. Yolcular kontrollü şekilde yönlendirilirken, seferlerde zaman zaman gecikmeler yaşandı.Duraklarda yoğunluk oluştuArıza nedeniyle özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
09:56 29.08.2025
İstanbul’un önemli ulaşım ağlarından biri olan M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı’nda teknik arıza meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Seferler kontrollü yapılıyor

Metro İstanbul’dan yapılan bilgilendirmeye göre, seferler İlkyuva durağından Bakırköy yönüne kontrollü olarak çift taraflı gerçekleştiriliyor.

Yolcular anonslarla yönlendirildi

Arızanın ardından güvenlik görevlileri ve yetkililer, istasyonlarda yolcuları anonslarla bilgilendirdi. Yolcular kontrollü şekilde yönlendirilirken, seferlerde zaman zaman gecikmeler yaşandı.

Duraklarda yoğunluk oluştu

Arıza nedeniyle özellikle iş çıkış saatlerinde bazı duraklarda yolcu yoğunluğu oluştu.
