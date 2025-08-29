Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/guney-korenin-eski-first-ladysi-mahkeme-yolunda-rusvet-ve-dolandiricilikla-suclanacak-1098916668.html
Güney Kore’nin eski First Lady’si mahkeme yolunda: Rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanacak
Güney Kore’nin eski First Lady’si mahkeme yolunda: Rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanacak
Güney Kore, son yılların en çarpıcı yolsuzluk ve rüşvet skandallarından biriyle sarsılıyor. Eski devlet başkanının eşi Kim Keon Hee, hakkında hazırlanan... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
15:01 29.08.2025
Güney Kore, son yılların en çarpıcı yolsuzluk ve rüşvet skandallarından biriyle sarsılıyor. Eski devlet başkanının eşi Kim Keon Hee, hakkında hazırlanan iddianameyle gündeme oturdu.
Savcılık tarafından hazırlanan dosyada, eski First Lady'nin iş dünyasındaki isimlerden, dini liderlerden ve siyasi aracılardan çeşitli çıkarlar elde ettiği öne sürülüyor. Ayrıca borsa işlemleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığına dair kanıtların da bulunduğu ifade ediliyor. Eğer suçlu bulunursa, Kim Keon Hee uzun yıllar hapis cezasına çarptırılabilir.
Kim, yıllardır Güney Kore kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi. Zengin bir iş kadını olarak eşinin siyasette yükselmesinde önemli rol oynadı. Ancak Yoon Suk Yeol’un devlet başkanlığı döneminde art arda gündeme gelen skandallar, çiftin siyasi kariyerini gölgeledi. Aralık ayında yaşanan sıkıyönetim krizi, Yoon’un siyasi sonunu getirdi. Nisan ayında görevden alınan eski başkan, şu an isyan da dahil olmak üzere farklı suçlamalarla cezaevinde bulunuyor. Eşi Kim ise bu sürecin ardından özel savcılar tarafından ayrı bir soruşturmayla hedef haline geldi.

Eski Başbakan Han Duck-soo da dosyada

Soruşturmada yalnızca eski First Lady değil, dönemin Başbakanı Han Duck-soo da iddianameye dahil edildi. Han’a yöneltilen suçlamalar arasında “isyanı teşvik etmek” ve “yalan beyanda bulunmak” yer alıyor. Savcılığa göre Han, anayasal olarak en yüksek görevlerden birinde olmasına rağmen başkanın sıkıyönetim girişimine engel olmadı. Han, görevden alındıktan sonra kısa bir süre geçici devlet başkanı olarak ülkeyi yönetmiş, ancak sıkıyönetim kararına destek verdiği iddialarıyla kendisi de koltuğunu kaybetmişti.

Güney Kore siyasetinde güven bunalımı

Bir yandan eski devlet başkanının cezaevinde olması, diğer yandan eşi Kim Keon Hee’nin ve eski başbakanın yargılanacak olması Güney Kore siyasetinde ciddi bir güven krizine yol açtı. Uzun yıllar boyunca muhafazakar partinin merkezinde yer alan bu isimlerin peş peşe yargı önüne çıkması, siyasi dengeleri değiştirdi.
