https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/guney-kore-devlet-baskani-yoon-sikiyonetim-ilani-suc-degil--1092703715.html

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Sıkıyönetim ilanı suç değil

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon: Sıkıyönetim ilanı suç değil

Sputnik Türkiye

Güney Kore’nin geçici olarak görevden alınan Devlet Başkanı Yoon, sosyal medya paylaşımında, sıkıyönetim ilanının suç değil ulusal krizi aşmak için yetkinin... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T14:22+0300

2025-01-15T14:22+0300

2025-01-15T14:19+0300

dünya

güney kore

yoon suk-yeol

sıkıyönetim

suç

ayaklanma

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Güney Kore’de ‘ayaklanma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, gözaltına alındıktan birkaç saat sonra sosyal medya hesabında, elle yazdığı bir mektubun fotoğrafını paylaştı.Mektupta, “Sıkıyönetim bir suç değil. Sıkıyönetim, ulusal krizi aşmak için başkanlık yetkisinin kullanılmasıdır” ifadesine yer verildi.Sıkıyönetim ilanını ayaklanmayla bir tutmanın “gerçekten absürt” olduğunu savunan Yoon, Anayasa Mahkemesi'nde gensoru tasarısının görüşülmesi sırasında parlamento kanadının suçlamalar listesinden ‘ayaklanmaya teşvik’ maddesini çıkarmasını eleştirdi. Bu suçlamanın, Ulusal Meclis’teki oylama sırasında tasarıda yer aldığına dikkat çeken Devlet Başkanı, bunu “hileli suçlama” olarak nitelendirdi.Yoon, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamada, “Kuzey Kore yanlısı güçleri ayıklamak ve liberal anayasal düzeni korumak” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti. Sıkıyönetim komutanlığının ilk kararnamesiyle sansür getirilerek ülkedeki her türlü siyasi faaliyet yasaklanmıştı. Ulusal Meclis binasına gönderilen ordu özel kuvvetleri binayı kuşatmaya çalışmıştı. Ancak milletvekillerinin büyük kısmı önceden ulusal meclise girmeyi başarmıştı. Destekçileri askerlerin parlamento binasının içine girmesine engel olurken milletvekilleri, 300'e karşı 190 oyla, sıkıyönetimi kaldıran kararı kabul etmişti.Daha sonra Güney Kore lideri eylemlerinden dolayı özür dileyerek siyasi ve hukuki sorumluluktan kaçmak gibi bir niyeti olmadığını dile getirmişti. Muhalefet, Yoon’un yanı sıra, Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, İçişleri ve Güvenlik Bakanı Lee Sang-min ile ordu ve polisteki diğer kilit isimler hakkında darbe suçlamasında bulunmuştu.Ulusal Meclis, 14 Aralık’ta yaptığı oylamada, anayasanın halk iktidarı ve kuvvetler ayrılığı ilkelerini ihlal ettiği ve diğer suçları işlediği gerekçesiyle Yoon’un azlini talep etmişti. Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek görevden geçici uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesinin davayla ilgili en geç 11 Haziran’a kadar karar vermesi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/guney-kore-tarihinde-bir-ilk-gorevden-uzaklastirilan-devlet-baskani-yoon-gozaltina-alindi-1092686902.html

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güney kore, yoon suk-yeol, sıkıyönetim, suç, ayaklanma