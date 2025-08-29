Gazze gündemiyle TBMM Genel Kurulu acil toplanıyor: Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/gazze-gundemiyle-tbmm-genel-kurulu-acil-toplaniyor-fuat-oktaydan-onemli-aciklamalar-1098911364.html

29.08.2025

Meclis'teki 7 siyasi parti Gazze'deki insanlık dışı katliamı durdurmak ve insani yardım ulaştırabilmek için yapılması gerekenleri konuşmak üzere TBMM Genel Kurulu'nun 29 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplantıya çağrılmasına yönelik Meclis Başkanlığına dilekçe sunmuş, bunun üzerine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki son durumu görüşmek üzere Meclis'i 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağırmıştı.Gazze gündemiyle bugün olağanüstü toplanacak olan Meclis Genel Kurul toplantısı öncesinde 1. Dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.Sosyal medya hesabı üzerinden Gazze ve Batı Şeria’daki son gelişmelere yönelik kapsamlı ve çarpıcı açıklamalarda bulunan Fuat Oktay soykırımcı Netanyahu ve İsrail’e yönelik çok sert eleştiriler içeren ifadeler kullandı."İsrail, Filistin’i Filistinsizleştirerek, tüm Filistin’i ele geçirme niyetinde"İsrail’in, Filistin’i Filistinsizleştirerek, tüm Filistin’i ele geçirme niyetinin net bir şekilde ortada olduğunu belirten Oktay, Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırının, Filistinlilerin soykırıma tabi tutulmasının, Gazze’nin işgali ve Batı Şeria’yı ele geçirmeye yönelik plan ve eylemlerin bu durumu açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti."Bu suçların işlenmesine destek verenler ve ses çıkarmayanlar da tarih nezdinde mahkûm olacaktır"Tüm bunların 21.Yüzyılda yaşanıyor olmasının insanlık ve uluslararası toplum için bir utanç kaynağı olduğunun altını çizen Oktay, “Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen insanlık suçları, İsrail’in tarihine kara bir leke olarak düşmektedir. Gelecek nesiller, bugün yaşananları utanç ve ibret içinde anacaklardır. Netanyahu ve çetesi bir gün mutlaka bunun hesabını verecektir. Bu suçların işlenmesine destek verenler ve ses çıkarmayanlar da tarih nezdinde mahkûm olacaktır” açıklamasında bulundu.Katliamlarını ve yayılmacılığını durdurmak için ‘zorlanmalıdır’İsrail’in artık uluslararası sistemden dışlanması gereken bir statüye girdiğini belirterek katliamlarını ve yayılmacılığını durdurmak için ‘zorlanmalıdır’ ifadesini kullandı.Dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğizTürkiye’nin, Dünya’da Netanyahu hükümetine en sert tepkiyi veren, İsrail’e en ileri yaptırımları uygulayan ve uluslararası toplumu bu soykırımı durdurmak için bir araya getirmeye çalışan ülkelerin başında gelmekte olduğunu hatırlatan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay ülkemizin, dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğinin altını çizdi.TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama:“İsrail’in, Filistin’i Filistinsizleştirerek, tüm Filistin’i ele geçirme niyeti net bir şekilde ortadadır.Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırı, Filistinlilerin soykırıma tabi tutulması, Gazze’nin işgali ve Batı Şeria’yı ele geçirmeye yönelik plan ve eylemler, bu durumu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.Tüm bunların 21. yüzyılda yaşanıyor olması insanlık ve uluslararası toplum için bir utanç kaynağıdır.Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen insanlık suçları, İsrail’in tarihine kara bir leke olarak düşmektedir. Gelecek nesiller, bugün yaşananları utanç ve ibret içinde anacaklardır.Netanyahu ve çetesi bir gün mutlaka bunun hesabını verecektir. Bu suçların işlenmesine destek verenler ve ses çıkarmayanlar da tarih nezdinde mahkûm olacaktır.İsrail, artık uluslararası sistemden dışlanması gereken bir statüye girmiştir. Katliamlarını ve yayılmacılığını durdurmak için zorlanmalıdır.Türkiye, Dünya’da Netanyahu hükümetine en sert tepkiyi veren, İsrail’e en ileri yaptırımları uygulayan ve uluslararası toplumu bu soykırımı durdurmak için bir araya getirmeye çalışan ülkelerin başında gelmektedir.Ülkemiz, dün olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir.”

