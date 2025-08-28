Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail Stratejik Planlama Bakanı Dermer, Trump ile görüştü: 'Hamas'a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç var'
İsrail Stratejik Planlama Bakanı Dermer, Trump ile görüştü: 'Hamas’a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç var'
İsrail Stratejik Planlama Bakanı Dermer, Trump ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'yi uzun vadede işgal etmeyi planlamadığını, ancak ablukanın yönetimi için... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
İsrail Stratejik Planlama Bakanı Ron Dermer, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.Axios'un haberine göre Dermer, Trump, damadı Jared Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yapılan toplantıya katıldı. Ayrıca toplantıda Vance, Rubio, Whitkoff ve yönetimden başka üst düzey yetkililer de yer aldı.Toplantıda Dermer, yaptığı görüşmede Gazze’nin işgali planını sundu. Habere göre Dermer, toplanan üst düzey yetkililere, İsrail'in Gazze'yi uzun vadede işgal etmeyi planlamadığını, ancak ablukanın yönetimi için Hamas’a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
İsrail Stratejik Planlama Bakanı Dermer, Trump ile görüştü: 'Hamas'a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç var'

23:33 28.08.2025

İsrail Stratejik Planlama Bakanı Dermer, Trump ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'yi uzun vadede işgal etmeyi planlamadığını, ancak ablukanın yönetimi için Hamas'a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
İsrail Stratejik Planlama Bakanı Ron Dermer, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Axios'un haberine göre Dermer, Trump, damadı Jared Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yapılan toplantıya katıldı. Ayrıca toplantıda Vance, Rubio, Whitkoff ve yönetimden başka üst düzey yetkililer de yer aldı.
Toplantıda Dermer, yaptığı görüşmede Gazze'nin işgali planını sundu. Habere göre Dermer, toplanan üst düzey yetkililere, İsrail'in Gazze'yi uzun vadede işgal etmeyi planlamadığını, ancak ablukanın yönetimi için Hamas'a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
