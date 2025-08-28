https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/israil-stratejik-planlama-bakani-dermer-trump-ile-gorustu-hamasa-alternatif-kabul-edilebilir-bir-1098903451.html

İsrail Stratejik Planlama Bakanı Dermer, Trump ile görüştü: 'Hamas’a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç var'

İsrail Stratejik Planlama Bakanı Dermer, Trump ile görüştü: 'Hamas’a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç var'

İsrail Stratejik Planlama Bakanı Dermer, Trump ile görüşmesinde İsrail'in Gazze'yi uzun vadede işgal etmeyi planlamadığını, ancak ablukanın yönetimi için... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

İsrail Stratejik Planlama Bakanı Ron Dermer, Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi.Axios'un haberine göre Dermer, Trump, damadı Jared Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ile yapılan toplantıya katıldı. Ayrıca toplantıda Vance, Rubio, Whitkoff ve yönetimden başka üst düzey yetkililer de yer aldı.Toplantıda Dermer, yaptığı görüşmede Gazze’nin işgali planını sundu. Habere göre Dermer, toplanan üst düzey yetkililere, İsrail'in Gazze'yi uzun vadede işgal etmeyi planlamadığını, ancak ablukanın yönetimi için Hamas’a alternatif kabul edilebilir bir yapıya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

