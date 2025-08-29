Türkiye
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihini belirledi. Sarı lacivertli kulüp olağanüstü genel kurulunu 13-14 Eylül'de yapacak, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül tarihinde tekrar toplanacak.
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını Eylül ayında gerçekleştireceğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulun ilk oturumunun 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül tarihinde tekrar toplanacağı belirtildi.Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.30’da başlaması planlanan toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak, bütçe oylanarak yönetim kuruluna çeşitli konularda yetki verilip verilmeyeceği karara bağlanacak.İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak. Tüzük gereği, başkan ve yönetim kurulu üyeliği için adaylık başvuruları 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının 49 bin 268 olduğu açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihini belirledi. Sarı lacivertli kulüp olağanüstü genel kurulunu 13-14 Eylül’de yapacak, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 20-21 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını Eylül ayında gerçekleştireceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulun ilk oturumunun 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül tarihinde tekrar toplanacağı belirtildi.
Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.30’da başlaması planlanan toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak, bütçe oylanarak yönetim kuruluna çeşitli konularda yetki verilip verilmeyeceği karara bağlanacak.
İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak. Tüzük gereği, başkan ve yönetim kurulu üyeliği için adaylık başvuruları 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının 49 bin 268 olduğu açıklandı.
