https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/fenerbahcenin-olaganustu-genel-kurul-tarihi-belli-oldu-1098930325.html
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihini belirledi. Sarı lacivertli kulüp olağanüstü genel kurulunu 13-14 Eylül’de yapacak, çoğunluk... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T22:25+0300
2025-08-29T22:25+0300
2025-08-29T22:25+0300
spor
fenerbahçe
ali koç
olağanüstü kurultay
olağanüstü toplantı
olağanüstü kongre
olağanüstü seçimli genel kurul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082403472_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_aca9b57fae6bbda307ebf022a427b489.jpg
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını Eylül ayında gerçekleştireceğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulun ilk oturumunun 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül tarihinde tekrar toplanacağı belirtildi.Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.30’da başlaması planlanan toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak, bütçe oylanarak yönetim kuruluna çeşitli konularda yetki verilip verilmeyeceği karara bağlanacak.İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak. Tüzük gereği, başkan ve yönetim kurulu üyeliği için adaylık başvuruları 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının 49 bin 268 olduğu açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/fenerbahce-ile-jose-mourinhonun-yollari-ayrildi-1098911014.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082403472_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_baeb65c3edffd266fc02082dff20672e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
fenerbahçe, ali koç, olağanüstü kurultay, olağanüstü toplantı, olağanüstü kongre, olağanüstü seçimli genel kurul
fenerbahçe, ali koç, olağanüstü kurultay, olağanüstü toplantı, olağanüstü kongre, olağanüstü seçimli genel kurul
Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısının tarihini belirledi. Sarı lacivertli kulüp olağanüstü genel kurulunu 13-14 Eylül’de yapacak, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 20-21 Eylül’de gerçekleştirilecek.
Fenerbahçe Kulübü, olağanüstü genel kurul toplantısını Eylül ayında gerçekleştireceğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurulun ilk oturumunun 13-14 Eylül'de, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül tarihinde tekrar toplanacağı belirtildi.
Chobani Stadı'nın yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında saat 10.30’da başlaması planlanan toplantının ilk gününde yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları sunulacak, bütçe oylanarak yönetim kuruluna çeşitli konularda yetki verilip verilmeyeceği karara bağlanacak.
İkinci gün ise başkanlık seçimi yapılacak. Tüzük gereği, başkan ve yönetim kurulu üyeliği için adaylık başvuruları 6 Eylül Cumartesi günü saat 18.00’e kadar kabul edilecek. Genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısının 49 bin 268 olduğu açıklandı.