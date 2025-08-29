https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/fenerbahcenin-avrupa-ligindeki-rakipleri-aciklandi-hangi-takimlarla-eslesti-1098921468.html

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri açıklandı: Hangi takımlarla eşleşti

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri açıklandı: Hangi takımlarla eşleşti

UEFA Avrupa Ligi kura çekimleri tamamlandı. Fenerbahçe'nin rakipleri de belli oldu. 29.08.2025

UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı. 2. torbada yer alan Fenerbahçe'nin lig aşamasında karşılaşacağı 8 takım belli oldu. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Dinamo Zagreb, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Nice, FCSB, Stuttgart ve Brann ile eşleşti.Mourinho ile yollarını ayırdıFenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho ile yollarını ayırırken, Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Benfica’ya elenmişti.

