Çin, ABD'nin savunma bakanları görüşmesi teklifini reddetti
Çin, ABD'nin savunma bakanları görüşmesi teklifini reddetti
Pekin’in, Pentagon Şefi Hegseth'in saldırgan ifadelerine dikkat çekerek ilişkileri iyileştirmenin bir yolunu göremediği belirtildi. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Japon Nikkei portalı, Çin'in ABD'nin iki ülke savunma bakanları arasında görüşme düzenleme teklifini reddettiğini bildirdi. Bu görüşmenin, Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemindeki ilk üst düzey askeri temas olması beklendiğine dikkat çekildi.Haberde, Pekin'in, ilişkileri iyileştirmek için net bir yol görmediği ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in son konuşmalarında saldırgan bir dil kullandığına dikkat çektiği aktarıldı.Söz konusunun, Pentagon Şefi'nin "Çin'in oluşturduğu tehdit gerçek ve yakın olabilir" yönündeki açıklaması olduğu belirtilirken ABD'li yetkililer, bu açıklamanın Washington'ın çatışmaya girmek istemediği ile ilgili kısmının önemli olduğunu savundu.Hegseth'in kiminle bir araya geleceği konusunda da anlaşmazlıklar var. Haberde, Çin tarafının Savunma Bakanı Dong Jun'u değerlendirdiği, ABD'nin de Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Çang Youşia ile diyalog kurmak istediği ifade edildi.
Çin, ABD'nin savunma bakanları görüşmesi teklifini reddetti

12:33 29.08.2025
© AFP 2023 / Jason LeeABD-Çin
ABD-Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© AFP 2023 / Jason Lee
Pekin’in, Pentagon Şefi Hegseth'in saldırgan ifadelerine dikkat çekerek ilişkileri iyileştirmenin bir yolunu göremediği belirtildi.
Japon Nikkei portalı, Çin’in ABD’nin iki ülke savunma bakanları arasında görüşme düzenleme teklifini reddettiğini bildirdi. Bu görüşmenin, Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemindeki ilk üst düzey askeri temas olması beklendiğine dikkat çekildi.
Haberde, Pekin’in, ilişkileri iyileştirmek için net bir yol görmediği ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in son konuşmalarında saldırgan bir dil kullandığına dikkat çektiği aktarıldı.
Söz konusunun, Pentagon Şefi’nin “Çin'in oluşturduğu tehdit gerçek ve yakın olabilir” yönündeki açıklaması olduğu belirtilirken ABD’li yetkililer, bu açıklamanın Washington'ın çatışmaya girmek istemediği ile ilgili kısmının önemli olduğunu savundu.
Hegseth'in kiminle bir araya geleceği konusunda da anlaşmazlıklar var. Haberde, Çin tarafının Savunma Bakanı Dong Jun'u değerlendirdiği, ABD'nin de Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Çang Youşia ile diyalog kurmak istediği ifade edildi.
