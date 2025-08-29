https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/cin-abdnin-savunma-bakanlari-gorusmesi-teklifini-reddetti-1098916046.html

Çin, ABD'nin savunma bakanları görüşmesi teklifini reddetti

Çin, ABD'nin savunma bakanları görüşmesi teklifini reddetti

Sputnik Türkiye

Pekin’in, Pentagon Şefi Hegseth'in saldırgan ifadelerine dikkat çekerek ilişkileri iyileştirmenin bir yolunu göremediği belirtildi. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T12:33+0300

2025-08-29T12:33+0300

2025-08-29T12:33+0300

dünya

abd

çin

abd savunma bakanlığı

pentagon

pete hegseth

dong jun

donald trump

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103533/99/1035339962_0:200:3501:2169_1920x0_80_0_0_40720311df9baef95787166fbbc5bc17.jpg

Japon Nikkei portalı, Çin’in ABD’nin iki ülke savunma bakanları arasında görüşme düzenleme teklifini reddettiğini bildirdi. Bu görüşmenin, Donald Trump'ın yeni başkanlık dönemindeki ilk üst düzey askeri temas olması beklendiğine dikkat çekildi.Haberde, Pekin’in, ilişkileri iyileştirmek için net bir yol görmediği ve ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in son konuşmalarında saldırgan bir dil kullandığına dikkat çektiği aktarıldı.Söz konusunun, Pentagon Şefi’nin “Çin'in oluşturduğu tehdit gerçek ve yakın olabilir” yönündeki açıklaması olduğu belirtilirken ABD’li yetkililer, bu açıklamanın Washington'ın çatışmaya girmek istemediği ile ilgili kısmının önemli olduğunu savundu.Hegseth'in kiminle bir araya geleceği konusunda da anlaşmazlıklar var. Haberde, Çin tarafının Savunma Bakanı Dong Jun'u değerlendirdiği, ABD'nin de Çin Merkez Askerî Komisyonu Başkan Yardımcısı Çang Youşia ile diyalog kurmak istediği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/ukraynada-ust-duzey-estonyali-subay-olduruldu-1098915292.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, çin, abd savunma bakanlığı, pentagon, pete hegseth, dong jun, donald trump