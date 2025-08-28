https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/japonyada-ekran-suresine-kisitlama-gunluk-2-saat-telefon-kullanimi-onerisi-1098886541.html

Japonya’da ekran süresine kısıtlama: Günlük 2 saat telefon kullanımı önerisi

Japonya'nın Aichi bölgesindeki Toyoake belediyesi, 69 bin nüfusu olan kentte telefon bağımlılığını azaltmak için günlük 2 saat sınırlama getirilmesini önerdi. Öneri, tepkiyle karşılandı

Japonya'da Aichi bölgesine bağlı Toyoake kenti, akıllı telefon bağımlılığına karşı dikkat çeken bir adım attı. Belediye, 69 bin kişilik nüfusun günlük akıllı telefon kullanımını 2 saatle sınırlandırmayı öngören bir yasa tasarısı hazırladı.Toyoake Belediye Başkanı Masafumi Koki, önerilen sınırın yalnızca iş ve eğitim dışı kullanım için geçerli olacağını vurguladı. Belediye Başkanı Koki, “Bu bir yaptırım değil, vatandaşların ekran süresini daha sağlıklı yönetmeleri için bir teşvik” ifadelerini kullandı.Tasarıya göre, ilkokul öğrencilerinin akıllı telefon kullanımını saat 21.00’de, lise ve yetişkinlerin ise saat 22.00’de sonlandırmaları tavsiye ediliyor. Ancak yasa yürürlüğe girse bile herhangi bir ceza uygulanmayacak.Kamuoyunda tartışmalara yol açtıYerel basında yer alan haberlere göre, öneri kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı. Toyoake Belediyesi'ne ulaşan 120'den fazla telefon ve e-postanın yüzde 80'i tasarıya karşı çıktı. Belediye Başkanı Koki ise, akıllı telefonların günlük yaşamda vazgeçilmez olduğunu kabul ettiğini ancak özellikle gençlerin okula gitmeyi reddetmesi veya yetişkinlerin uyku ve aile zamanından feragat etmesinin ciddi bir sorun haline geldiğini belirtti.Tasarı, Toyoake Belediye Meclisi’nde Ekim ayında oylanacak. Onaylanması halinde, Japonya’da akıllı telefon kullanımına dair ilk resmi sınırlama kararı olarak kayıtlara geçecek.Belçika, Fransa, İtalya gibi bazı Avrupa ülkeleri ve Güney Kore okullarda telefon kullanımını yasakladı. 2009 yılında Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (MEXT) ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu kullanımını yasaklamış ancak bu kısıtlamalar velilerden yazılı izin alınarak kaldırılabiliyordu. Şu anda ise Japonya'da okullarda telefon kullanımını engelleyecek genel bir yasa bulunmuyor.

