Doğru şekilde yapılan botoksun 20 yıllık etkisi ikizlerde görüldü: 'Biri resmen yaşlanmamış'

Bilimsel bir araştırmaya katılan tek yumurta ikizlerinden biri 20 yıl boyunca düzenli botoks yaptırdı, diğeri ise hiç yaptırmadı. Aradan geçen yıllar, botoksun... 29.08.2025

Uzun süreli bir bilimsel araştırmaya katılan tek yumurta ikizlerinden biri 25 yaşından itibaren yılda birkaç kez botoks enjeksiyonu yaptırdı. Diğeri ise bu tedaviyi hiç kullanmadı. 20 yılın sonunda ikizler yan yana geldiğinde ortaya çıkan fark dikkat çekti. Botoks yaptıran ikizin yüzünde kırışıklıklar daha az ve cilt daha pürüzsüz görünürken, yaptırmayan ikizde yüz hatlarının belirginleştiği ve çenenin daha geniş göründüğü fark edildi.Yaşam tarzı da etkili oldu İkizlerden biri Almanya’nın Münih kentinde yaşarken, diğeri Los Angeles’ta hayatını sürdürdü. Bu da sonuçları etkileyen bir başka faktör oldu. Çünkü güneş ışığına daha fazla maruz kalan cilt, doğal olarak daha hızlı yıpranıyor.Çalışmaya göre, düzenli botoks kullanan ikiz yıllar içinde kaz ayakları gibi ince çizgilerden daha az etkilendi. Yüz hatları daha genç görünümünü korudu. Botoks kullanmayan ise doğal yaşlanma belirtilerini daha belirgin şekilde taşıdı.Uzun vadede ne oluyor? Uzmanlara göre botoks, kas hareketlerini sınırladığı için yüz çizgilerinin derinleşmesini engelleyebiliyor. Ancak bu etki sürekli değil. Enjeksiyonun etkisi birkaç ay içinde azalıyor. Düzenli devam edildiğinde ise uzun vadede fark daha net ortaya çıkıyor.Sonuçlar gösteriyor ki botoks, yaşlanma sürecini yavaşlatabiliyor ama tamamen durduramıyor. Yıllar geçtikçe kırışıklıklar daha belirgin hale geliyor. Ancak düzenli kullanım, yüzün daha uzun süre genç görünmesine yardımcı oluyor.

