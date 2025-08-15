https://anlatilaninotesi.com.tr/20250815/botoksun-baskentine-gumruk-vergisi-engeli-botoks-fiyatlari-ucacak-mi-1098612625.html

Botoksun başkentine gümrük vergisi engeli: Botoks fiyatları uçacak mı?

İrlanda’nın batısındaki küçük Westport kasabası, dünyadaki botox üretiminin kalbi konumunda. Bu küçük kentteki botoks üretim merkezinde binlerce kişi çalışıyor... 15.08.2025, Sputnik Türkiye

İrlanda’nın küçük bir kenti olan Westport, yalnızca 7 bin kişilik nüfusa sahip. Bu küçük şehir Chicago merkezli bir Amerikan firmasının dev tesisine ev sahipliği yapıyor ve her yıl dünyanın Botox ihtiyacının neredeyse tamamı üretiyor.Milyarlarca dolar gelir elde edildiKas spazmları, migren, aşırı aktif mesane, bazı göz rahatsızlıkları ve aşırı terleme gibi durumlarda kullanılan tedavi amaçlı botoks, geçen yıl ABD'li şirkete 3,3 milyar dolar kazandırdı. Yüzdeki kırışıklıkları gidermek için sıklıkla kullanılan kozmetik amaçlı Botox satışları ise 2,72 milyar dolar gelir sağladı.Ancak ABD Başkanı Trump, Avrupa Birliği’nden ithal edilen tüm ilaçlara yüzde 15 gümrük vergisi getireceğini duyurdu. Bu durum özellikle Westport'u derinden sarsabilir çünkü burada üretilen Botox’un ise yüzde 70’i ABD’ye satılıyor. Öte yandan bu vergiler, aynı zamanda ABD'lilerin botoksu daha pahalıya alacakları anlamına da geliyor. Uzmanlara göre, yüzde 15’lik vergi ABD’de ilaç fiyatlarını yüzde 7-10 oranında artırabilir. İrlanda ekonomisine darbe olabilir İrlanda, dünyanın üçüncü büyük ilaç ihracatçısı. Sadece geçen yıl ABD’ye 44 milyar euro değerinde ilaç sattı. Bu nedenle Trump’ın vergileri yalnızca Westport’u değil, tüm ülke ekonomisini etkileyebilir.

