https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/hastanelerde-dayak-atmaya-devam-yorumuna-ceza-yargitay-karari-onadi-1097387749.html

'Hastanelerde dayak atmaya devam' yorumuna ceza: Yargıtay kararı onadı

'Hastanelerde dayak atmaya devam' yorumuna ceza: Yargıtay kararı onadı

Sputnik Türkiye

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, sosyal medyada sağlık çalışanlarına şiddet uygulamayı teşvik niteliğinde yorum yapan kişiye "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan... 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T12:58+0300

2025-06-27T12:58+0300

2025-06-27T12:58+0300

türki̇ye

yargıtay

sağlık çalışanı

doktor

hakaret

şiddet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095182541_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_15a93c24b244e3679ba8b2ee233726a8.jpg

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve hakaretler kimi zaman çoğalıyor. Yargıtay, 'Hastanelerde dayak atmaya devam' yorumuna verilen cezayı onadı.Sağlık çalışanlarına şiddet ve hakaretKahramanmaraş'ta yaşayan F.F, sosyal medya hesabından bir paylaşıma, "Hastanelerde dayak atmaya devam çoğu çok karaktersiz." şeklinde yorum yaptı.3 bin lira ceza verilmiştiŞikayet üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında dava açılan F.F, Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesince "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.Yargıtay cezayı onadıSuç işleme kastıyla hareket etmediğini ileri süren sanık, yerel mahkeme kararını istinafa taşıdı. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.Sanık F.F'nin temyiz başvurusu üzerine dosya Yargıtaya geldi.Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bu yorumun "basın yayın yoluyla" yapıldığını, bunun cezada artırım nedeni olduğunu tespit etti ancak "aleyhe temyiz" olmadığı gerekçesiyle bozma nedeni saymadı. Daire, bu husus dışında yerel mahkemece verilen hükmü uygun bularak onadı.Dairenin kararında, "Sanığın sağlık çalışanlarına şiddet uygulamaya teşvik niteliğindeki paylaşımına uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, sanığın temyiz istemi yerinde görülmemiş, bölge adliye mahkemesince verilen kararda eleştirilen husus dışında hukuka aykırılık bulunmamıştır. Temyiz incelemesi sonucunda hukuka aykırılık görülmediğinden, 5271 sayılı kanunun 302/1. maddesi uyarınca tebliğnameye uygun olarak oy birliğiyle temyiz isteminin reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250405/kreste-iki-yasindaki-bebek-cocuklar-tarafindan-darp-edildi-ailesi-cocuklarini-gorunce-buyuk-sok-1095158083.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yargıtay, sağlık çalışanı, doktor, hakaret, şiddet