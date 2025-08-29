Türkiye
DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a görüşen DEM Parti heyeti görüşmenin ayrıntılarını açıkladı. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
türki̇ye
abdullah öcalan
pkk
dem parti
dem parti i̇mralı heyeti
abdullah öcalan, pkk, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti
abdullah öcalan, pkk, dem parti, dem parti i̇mralı heyeti

DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası açıklama

11:26 29.08.2025
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a görüşen DEM Parti heyeti görüşmenin ayrıntılarını açıkladı.
DEM Parti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da gerçekleştirilen görüşmenin detaylarını paylaştı. TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulmasından sonra yapılan ilk görüşmede, Öcalan'ın 'Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu' söylediği belirtildi.
Üç saat süren görüşme sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. Amacımız, 'Acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı' dedi.

"Sürecin 3 kilit kavramı var"

Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı. Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti. Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır.

Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi."
