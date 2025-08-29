https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/cinin-rusya-buyukelcisi-morgulov-pek-cok-ulke-sangay-isbirligi-orgutune-katilmak-icin-basvurdu-1098903965.html

Çin'in Rusya Büyükelçisi Morgulov: Pek çok ülke Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılmak için başvurdu

Çin'deki Rusya Federasyonu Büyükelçisi İgor Morgulov, Şangay İşbirliği Örgütü'ne katılım davetlerinin arttığını söyledi. 29.08.2025

Çin’deki Rusya Federasyonu Büyükelçisi İgor Morgulov, Sputnik'e verdiği röportajda pek çok devletin, Avrasya dışındaki ülkeler dahil olmak üzere, Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) katılmak için başvuru yaptığını söyledi. Diplomata göre, bugün uluslararası arenada ŞİÖ’nün cazibesi artıyor.Morgulov, “Buna, Avrasya dışındaki ülkeler de dahil olmak üzere devletlerin yaptığı çok sayıdaki başvuru işaret ediyor” ifadelerini kullandı.ŞİÖ, blok ve çatışma odaklı düşünceye alternatif olduMorgulov, ŞİÖ'nün, blokçu ve çatışmacı düşünceye alternatif haline geldiğini ve bunun da örgütün uluslararası arenadaki cazibesini artırdığını söyledi.Morgulov, ŞİÖ çerçevesinde yürütülen çalışmaların eşitlik, uzlaşı, çıkar dengesi, karşılıklı fayda, kültürel çeşitliliğe saygı, birbirine karşı düşmanca adımlardan kaçınma ve üçüncü ülkelere karşı yönelmemek ilkelerine dayalı olarak yürütüldüğünü söyledi.Morgulov, “Bence, ŞİÖ’nün diğer ortaklar için giderek artan cazibesi, tam da bu özelliklerle; yani dünya çoğunluğunu temsil eden ülkeler için ortak bir gündem sunmasıyla ve blokçu, çatışmacı düşünceye karşı olumlu bir alternatif oluşturmasıyla açıklanabilir” dedi.'ŞİÖ’nün güncellenmiş kalkınma stratejisi Tianjin’de onaylanacak'Morgulov, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 2035 yılına kadar olan güncellenmiş kalkınma stratejisinin, örgütün Tianjin’de yapılacak yaklaşan zirvesinde onaylanacağını söyledi.Morgulov, “Her şeyden önce, Tianjin Bildirgesi ve ŞİÖ’nün 2035 yılına kadar olan güncellenmiş Kalkınma Stratejisi kabul edilecek. Bunlar, örgüte üye ülkelerin iş birliği için kısa ve uzun vadeli bir yol haritası işlevi görecek” dedi.Büyükelçiye göre, zirvede yaklaşık 20 belgenin onaylanması planlanıyor.

