https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/brezilya-abd-tarifelerine-karsi-misilleme-onlemler-alma-surecini-baslatti-1098910235.html

Brezilya, ABD tarifelerine karşı misilleme önlemler alma sürecini başlattı

Brezilya, ABD tarifelerine karşı misilleme önlemler alma sürecini başlattı

Sputnik Türkiye

Brezilya hükümetinin, ABD'nin uyguladığı artırılmış gümrük vergilerine karşılık verme amacıyla önlem alma süreci başlattığı belirtildi. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T10:04+0300

2025-08-29T10:04+0300

2025-08-29T10:10+0300

dünya

brezilya

abd

tarife

gümrük vergisi

trump ek gümrük vergileri

luiz inacio lula da silva

donald trump

brics

dünya ticaret örgütü (dtö)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104084/87/1040848737_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_ac17f741f468b1086f27d4334746b0f0.jpg

Brezilya gazetesi Globo’nun aktardığına göre, Brezilya hükümeti ABD’nin tarifelerine karşı misilleme önlemler alma sürecini başlattı.Ülke yönetiminin dün Dış Ticaret Odası'na Ekonomik Karşılıklılık Yasası'nın uygulanması konusunda istişarelere başlaması talimatını verdiği bildirilirken Temmuz ayında yürürlüğe giren bu yasanın, Brezilya ihracatına kısıtlama getiren ülkelere karşı önlem alma fırsatını verdiği anımsatıldı.Dış Ticaret Odası'nın, ABD tarifelerinin misilleme tedbirleri kapsamına girip girmediğine karar vermesi için 30 günü bulunuyor. Brezilya Dışişleri Bakanlığı bugün ABD’yi bu mekanizmanın başlatılması konusunda bilgilendirmeyi planlıyor. Makalede, Latin Amerika ülkesinin bu adımın diyalog ve müzakereleri hızlandırmaya yardımcı olacağına inandığı belirtiliyor.ABD’nin Brezilya’ya yönelik tarifeleriABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Brezilya'ya “ABD'ye tehdit oluşturan” eylemlerinden dolayı yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Trump, BRICS'in “Amerikan karşıtı” politikalarını destekleyen her bir ülkenin ek gümrük vergilerine tabi tutulacağını söylemişti.Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, değiştirilemeyecek şeyler için üzülmeyeceklerini, bunun yerine yeni ticari ortaklar bulmaya odaklanacağını söyleyerek yanıt vermişti. Ülke ayrıca, DTÖ bünyesinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatarak ABD ile istişare talebinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/soygu-bati-afganistani-istikrarsizlastirma-planlarini-yapiyor-1098909167.html

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brezilya, abd, tarife, gümrük vergisi, trump ek gümrük vergileri, luiz inacio lula da silva, donald trump, brics, dünya ticaret örgütü (dtö)