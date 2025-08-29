Brezilya, ABD tarifelerine karşı misilleme önlemler alma sürecini başlattı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/brezilya-abd-tarifelerine-karsi-misilleme-onlemler-alma-surecini-baslatti-1098910235.html
Brezilya hükümetinin, ABD'nin uyguladığı artırılmış gümrük vergilerine karşılık verme amacıyla önlem alma süreci başlattığı belirtildi. 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Brezilya gazetesi Globo’nun aktardığına göre, Brezilya hükümeti ABD’nin tarifelerine karşı misilleme önlemler alma sürecini başlattı.Ülke yönetiminin dün Dış Ticaret Odası'na Ekonomik Karşılıklılık Yasası'nın uygulanması konusunda istişarelere başlaması talimatını verdiği bildirilirken Temmuz ayında yürürlüğe giren bu yasanın, Brezilya ihracatına kısıtlama getiren ülkelere karşı önlem alma fırsatını verdiği anımsatıldı.Dış Ticaret Odası'nın, ABD tarifelerinin misilleme tedbirleri kapsamına girip girmediğine karar vermesi için 30 günü bulunuyor. Brezilya Dışişleri Bakanlığı bugün ABD’yi bu mekanizmanın başlatılması konusunda bilgilendirmeyi planlıyor. Makalede, Latin Amerika ülkesinin bu adımın diyalog ve müzakereleri hızlandırmaya yardımcı olacağına inandığı belirtiliyor.ABD’nin Brezilya’ya yönelik tarifeleriABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Brezilya'ya “ABD'ye tehdit oluşturan” eylemlerinden dolayı yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Trump, BRICS'in “Amerikan karşıtı” politikalarını destekleyen her bir ülkenin ek gümrük vergilerine tabi tutulacağını söylemişti.Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, değiştirilemeyecek şeyler için üzülmeyeceklerini, bunun yerine yeni ticari ortaklar bulmaya odaklanacağını söyleyerek yanıt vermişti. Ülke ayrıca, DTÖ bünyesinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatarak ABD ile istişare talebinde bulunmuştu.
10:04 29.08.2025 (güncellendi: 10:10 29.08.2025)
Brezilya gazetesi Globo’nun aktardığına göre, Brezilya hükümeti ABD’nin tarifelerine karşı misilleme önlemler alma sürecini başlattı.
Ülke yönetiminin dün Dış Ticaret Odası'na Ekonomik Karşılıklılık Yasası'nın uygulanması konusunda istişarelere başlaması talimatını verdiği bildirilirken Temmuz ayında yürürlüğe giren bu yasanın, Brezilya ihracatına kısıtlama getiren ülkelere karşı önlem alma fırsatını verdiği anımsatıldı.
Dış Ticaret Odası'nın, ABD tarifelerinin misilleme tedbirleri kapsamına girip girmediğine karar vermesi için 30 günü bulunuyor. Brezilya Dışişleri Bakanlığı bugün ABD’yi bu mekanizmanın başlatılması konusunda bilgilendirmeyi planlıyor. Makalede, Latin Amerika ülkesinin bu adımın diyalog ve müzakereleri hızlandırmaya yardımcı olacağına inandığı belirtiliyor.
ABD’nin Brezilya’ya yönelik tarifeleri
ABD Başkanı Donald Trump, 30 Temmuz'da Brezilya'ya “ABD'ye tehdit oluşturan” eylemlerinden dolayı yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir kararname imzalamıştı. Trump, BRICS'in “Amerikan karşıtı” politikalarını destekleyen her bir ülkenin ek gümrük vergilerine tabi tutulacağını söylemişti.
Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva, değiştirilemeyecek şeyler için üzülmeyeceklerini, bunun yerine yeni ticari ortaklar bulmaya odaklanacağını söyleyerek yanıt vermişti. Ülke ayrıca, DTÖ bünyesinde bir uyuşmazlık çözüm prosedürü başlatarak ABD ile istişare talebinde bulunmuştu.