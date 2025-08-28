https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/benzinden-sonra-motorine-de-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-yarisi-degisecek-1098885947.html

Benzinden sonra motorine de zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece yarısı değişecek

Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte. Benzine 1.19 TL zam yapılmasının ardından bu kez motorine yarın gece yarısı itibarıyla 1 TL’nin üzerinde artış... 28.08.2025, Sputnik Türkiye

Son dönemde Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Çarşamba günü benzine yapılan 1.19 TL’lik zammın ardından, sektör kaynakları motorinde de artış beklendiğini duyurdu.Motorin zammı 30 Ağustos’ta pompaya yansıyacakAkaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL’nin üzerinde zam yapılacak.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara’da akaryakıt fiyatlarıİzmir’de akaryakıt fiyatları

