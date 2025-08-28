https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/benzinden-sonra-motorine-de-zam-geliyor-akaryakit-fiyatlari-yarin-gece-yarisi-degisecek-1098885947.html
Benzinden sonra motorine de zam geliyor: Akaryakıt fiyatları yarın gece yarısı değişecek
Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte. Benzine 1.19 TL zam yapılmasının ardından bu kez motorine yarın gece yarısı itibarıyla 1 TL’nin üzerinde artış... 28.08.2025, Sputnik Türkiye
Son dönemde Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Çarşamba günü benzine yapılan 1.19 TL’lik zammın ardından, sektör kaynakları motorinde de artış beklendiğini duyurdu.Motorin zammı 30 Ağustos’ta pompaya yansıyacakAkaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL’nin üzerinde zam yapılacak.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara’da akaryakıt fiyatlarıİzmir’de akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları yeniden yükselişte. Benzine 1.19 TL zam yapılmasının ardından bu kez motorine yarın gece yarısı itibarıyla 1 TL’nin üzerinde artış bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin fiyatları ne kadar oldu?
Son dönemde Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Çarşamba günü benzine yapılan 1.19 TL’lik zammın ardından, sektör kaynakları motorinde de artış beklendiğini duyurdu.
Motorin zammı 30 Ağustos’ta pompaya yansıyacak
Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgilere göre, 30 Ağustos 2025 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL’nin üzerinde zam yapılacak.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
Avrupa Yakası
: Benzin 52,84 TL – Motorin 52,15 TL – LPG 26,51 TL
Anadolu Yakası
: Benzin 52,69 TL – Motorin 52,03 TL – LPG 25,88 TL
Ankara’da akaryakıt fiyatları
İzmir’de akaryakıt fiyatları