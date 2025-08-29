Belousov: Rus Kuvvetleri her ay 600-700 kilometrekare kazanıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/belousov-rus-kuvvetleri-her-ay-600-700-kilometrekare-kazaniyor-1098927959.html
2025-08-29T18:33+0300
Rus Silahlı Kuvvetleri, Özel Askeri Operasyon bölgesinde ilerleyişine devam ediyor.Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Askeri Operasyon (SVO) bölgesinde her ay 600-700 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığını açıkladı. Bakan, yılın başında aylık 300-400 kilometrekareyi kurtardıklarını, şu anda ise bu alanın 600-700 kilometrekareye yükseldiğini belirterek, Kiev rejiminin askeri ve endüstriyel altyapısına ciddi zarar verildiğini vurguladı.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Askeri Operasyon bölgesinde aylık 600-700 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığını açıkladı. Belousov, yılın başında bu rakamın 300-400 kilometrekare olduğunu, ilerlemenin iki katına çıktığını belirtti.
Rus Silahlı Kuvvetleri, Özel Askeri Operasyon bölgesinde ilerleyişine devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Özel Askeri Operasyon (SVO) bölgesinde her ay 600-700 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldığını açıkladı.
Bakan, yılın başında aylık 300-400 kilometrekareyi kurtardıklarını, şu anda ise bu alanın 600-700 kilometrekareye yükseldiğini belirterek, Kiev rejiminin askeri ve endüstriyel altyapısına ciddi zarar verildiğini vurguladı.