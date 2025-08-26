Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunmasi-aksam-saatlerinde-37-ukrayna-ihasini-dusurdu-1098829026.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması akşam saatlerinde 37 Ukrayna İHA'sını düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması akşam saatlerinde 37 Ukrayna İHA'sını düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, hava savunma güçleri akşam saatlerinde 37 Ukrayna İHA'sını düşürdü. 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T02:18+0300
2025-08-26T02:18+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
bryansk
tula
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095183552_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0eb38718a0925dcff5042fa44ef7ecfc.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Pazartesi akşamı Rus hava savunma sistemlerinin, Rusya toprakları üzerinde 37 Ukrayna dronunu imha ettiğini açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye saati ile 20.00’dan gece yarısına kadar Bryansk bölgesi üzerinde 9, Rostov bölgesi üzerinde 8, Belgorod bölgesi üzerinde 6, Kursk bölgesi ve Karadeniz suları üzerinde 4’er, Oryol bölgesi üzerinde 3, Tula bölgesi üzerinde 2, Kaluga bölgesi üzerinde 1 olmak üzere toplam 37 adet uçak tipi Ukrayna İHA’sının imha edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/eski-istihbarat-subayi-embarek-ukrayna-sahel-bolgesindeki-silahli-gruplari-destekliyor-1098828901.html
rusya
bryansk
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095183552_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_88d75e539faaf19a07a7e47043d6e8f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, bryansk, tula
rusya, bryansk, tula

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması akşam saatlerinde 37 Ukrayna İHA'sını düşürdü

02:18 26.08.2025
© SputnikRusya hava savunma güçleri
Rusya hava savunma güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
© Sputnik
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, hava savunma güçleri akşam saatlerinde 37 Ukrayna İHA'sını düşürdü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Pazartesi akşamı Rus hava savunma sistemlerinin, Rusya toprakları üzerinde 37 Ukrayna dronunu imha ettiğini açıkladı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye saati ile 20.00’dan gece yarısına kadar Bryansk bölgesi üzerinde 9, Rostov bölgesi üzerinde 8, Belgorod bölgesi üzerinde 6, Kursk bölgesi ve Karadeniz suları üzerinde 4’er, Oryol bölgesi üzerinde 3, Tula bölgesi üzerinde 2, Kaluga bölgesi üzerinde 1 olmak üzere toplam 37 adet uçak tipi Ukrayna İHA’sının imha edildiği bildirildi.
Ukrayna arması - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2025
UKRAYNA KRİZİ
Eski istihbarat subayı Embarek: Ukrayna, Sahel bölgesindeki silahlı grupları destekliyor
01:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала