Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması akşam saatlerinde 37 Ukrayna İHA'sını düşürdü

Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunması akşam saatlerinde 37 Ukrayna İHA'sını düşürdü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Pazartesi akşamı Rus hava savunma sistemlerinin, Rusya toprakları üzerinde 37 Ukrayna dronunu imha ettiğini açıkladı.Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türkiye saati ile 20.00'dan gece yarısına kadar Bryansk bölgesi üzerinde 9, Rostov bölgesi üzerinde 8, Belgorod bölgesi üzerinde 6, Kursk bölgesi ve Karadeniz suları üzerinde 4'er, Oryol bölgesi üzerinde 3, Tula bölgesi üzerinde 2, Kaluga bölgesi üzerinde 1 olmak üzere toplam 37 adet uçak tipi Ukrayna İHA'sının imha edildiği bildirildi.

