Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizi, Gazze'deki son durum ve ateşkes...
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio'yla telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmelerinde Türkiye’nin barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Gazze’deki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Görüşmede ayrıca Suriye’deki gelişmeler ve ikili ilişkiler de gündeme geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizi, Gazze’deki son durum ve ateşkes çabalarını ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio'yla telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmelerinde Türkiye’nin barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
Bakan Fidan, Gazze’deki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Görüşmede ayrıca Suriye’deki gelişmeler ve ikili ilişkiler de gündeme geldi.