Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/bakan-fidan-abdli-mevkidasi-rubioyla-gorustu-1098903720.html
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizi, Gazze’deki son durum ve ateşkes... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-29T00:09+0300
2025-08-29T00:09+0300
türki̇ye
abd
dışişleri bakanlığı
dışişleri bakanı
marco rubio
telefon
telefon görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096260321_0:3:2926:1649_1920x0_80_0_0_8242db0552d33856d66c766243d3fce3.jpg
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio'yla telefonda görüştü.Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmelerinde Türkiye’nin barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı. Bakan Fidan, Gazze’deki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Görüşmede ayrıca Suriye’deki gelişmeler ve ikili ilişkiler de gündeme geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/disisleri-bakani-fidan-bize-dusmanlik-yapilirsa-geri-adim-atmayiz-1098903293.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0f/1096260321_98:0:2827:2047_1920x0_80_0_0_d0cb0f7acf2a5aa049f54f52af2f23e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, marco rubio, telefon, telefon görüşmesi
abd, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, marco rubio, telefon, telefon görüşmesi

Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Rubio'yla görüştü

00:09 29.08.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı XRubio-Fidan Görüşmesi
Rubio-Fidan Görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© Fotoğraf : Dışişleri Bakanlığı X
Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna krizi, Gazze’deki son durum ve ateşkes çabalarını ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’li mevkidaşı Marco Rubio'yla telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklara göre Bakan Fidan, Rusya - Ukrayna görüşmelerinde Türkiye’nin barış sürecine katkı sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
Bakan Fidan, Gazze’deki insani durumun acilen iyileştirilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Görüşmede ayrıca Suriye’deki gelişmeler ve ikili ilişkiler de gündeme geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2025
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
Dün, 22:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала