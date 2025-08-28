https://anlatilaninotesi.com.tr/20250828/disisleri-bakani-fidan-bize-dusmanlik-yapilirsa-geri-adim-atmayiz-1098903293.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında Gazze’deki soykırım, İsrail’in politikaları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.Bakan Fidan, “Filistin meselesi dünyanın herhangi bir yerinde devam eden meseleler gibi değil. İsrail’in 1967 sınırlarının ötesine geçerek sürdürdüğü yayılmacılık, bölge için büyük bir tehdit haline gelmiştir” dedi. ABD’nin İsrail’e verdiği desteği eleştiren Bakan Fidan, Vaşington’un bu politikasıyla kendi değerleriyle çeliştiğini ifade etti.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama gerek kalmaz” sözlerini değerlendirdi.Bakan Fidan, Türkiye’nin kadim bir devlet geleneğine sahip olduğuna dikkat çekerek, “Zor bir geçmişimiz oldu, muhtemelen zor bir geleceğimiz de olacak. Biz, bize düşmanlık yapılmadığı sürece düşmanlık eden bir yapımız yok” dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli güvenlik konularındaki hassasiyetine vurgu yapan Bakan Fidan, “Sınırımızın ötesinde bir tehdit oluştuğu zaman, onun burada bizi vurmasını beklemiyoruz. Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız” ifadelerini kullandı.Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Fidan, İstanbul’da yapılan müzakerelerde önemli gelişmeler yaşandığını, daha sonra benzer konuların Alaska’daki görüşmelerde gündeme geldiğini belirterek, “Ruslarla ABD’liler arasında belli prensiplerde anlaşıldığını görüyoruz” dedi.Putin, Zelenski ve Trump’ın katılımıyla düzenlenmesi gündeme gelen üçlü zirveye de değinen Bakan Fidan, “Bu zirveyle ilgili sorun alanları var. Liderler mi doğrudan bir araya gelsin yoksa taraflar müzakere ettikten sonra mı liderler buluşsun sorusu masada” ifadelerini kullandı.

