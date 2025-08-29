Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu?
Almanya, Fransa ve İngiltere nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerden sonuç alınamadığını gerekçe göstererek İran'a karşı yeni yaptırım süreci başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada BM yaptırımlarının önünü açan "snapback mekanizmasının" devreye girdiği belirtildi. Bu karar hangi amaca hizmet ediyor? Gazeteci Yakup Aslan, Sputnik'e anlattı.
Almanya, Fransa ve İngiltere, İran’ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başvurdu. “Snapback” mekanizmasının devreye girmesiyle kaldırılan yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek. İran, bu kararı “haksız ve hukuka aykırı” olarak nitelerken ABD sürece destek verdi. Peki E3 ülkeleri başvurusunda neler söyledi? BM yaptırımları nasıl geri getirilir? Bu gelişmenin sonuçları ne olacak? Bu karar hangi amaca hizmet ediyor?Gazeteci Yakup Aslan, Sputnik’e anlattı.
E3 ülkeleri, İran için BM yaptırımlarını geri getirme sürecini resmen başlattı
İngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri, yayımladıkları ortak açıklamada, 20 Temmuz 2015’te imzalanan ve BMGK’nin 2231 sayılı kararıyla onaylanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) hatırlattı. Açıklamada, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’ın da taahhütlerini yerine getirmeyi durdurduğu vurgulandı:
"ABD’nin Mayıs 2018’de anlaşmadan çekilmesinin ardından İran da Mayıs 2019'da anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeyi bırakmış olsa da Almanya, Fransa ve İngiltere (E3) anlaşmaya bağlı kalmaya devam etti."
Açıklamada, kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla İran ve ABD’yi yeniden müzakere masasına oturtmak için yoğun çabalar harcandığı ve bu süreçte “iyi niyetle” hareket edildiği vurgulandı. Ancak İran’ın KOEP’e uymamasının kasıtlı bir tercih olduğu ifade edildi. İran’daki nükleer silahların yayılmasıyla ilgili kritik tesislerin UAEA denetiminin dışında kaldığına dikkat çekildi. Son olarak, İran’ın yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmediği gerekçesiyle Fransa, Almanya ve İngiltere’nin BMGK’ye başvurarak “snapback” mekanizmasını devreye sokma kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bu bildirim, 2231 sayılı kararda tanımlanan geri dönüş sürecini başlatır. Daha önce feshedilen BMGK kararlarının olası yeniden tesisinden önce 30 günlük bir süre açmaktadır. Bu kararların ve içerdikleri tedbirlerin (yaptırımlar ve diğer kısıtlayıcı tedbirlerin) yeni olmadığının altını çiziyoruz. Aksine bu kararlar daha önce BMGK tarafından kabul edilmiş ve İran'ın KOEP kapsamındaki taahhütleri ışığında kaldırılmıştır. Ancak İran bu taahhütlere uymamayı tercih etmiştir. Karar 2231'e uygun olarak, İran'ın kayda değer performans göstermemesi meselesini diplomatik yollardan çözüme kavuşturmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu 30 günlük süreyi, uzatma teklifimiz ya da İran'ın taahhütlerine uymasını sağlamaya yönelik ciddi diplomatik çabalar konusunda İran'la temas kurmaya devam etmek için kullanacağız.”
İran: “Bu adım hukuka aykırı ve temelsiz”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa ülkelerinin attığı bu adımı “hukuka aykırı ve temelsiz” olarak nitelendirdi. Erakçi, İran’ın ulusal hak ve çıkarlarını korumak amacıyla bu girişime uygun şekilde karşılık vereceğini vurguladı. Ayrıca Tahran yönetimi, Avrupa’nın BM yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek snapback mekanizmasını işletme kararına ilişkin yazılı bir açıklama da yayımladı:
"Üç Avrupa ülkesinin seçtiği yol, eğer kontrol altına alınmazsa BMGK'nın güvenilirliği ve yapısı üzerinde ciddi sonuçlar doğuracaktır."
ABD’den E3 ülkelerine destek
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, E3 ülkelerinin BMGK’ye yaptığı başvuruyu desteklediklerini duyurdu. Rubio, yazılı açıklamasında, Avrupa ülkelerinin İran’ın anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit ederek konuyu Konsey gündemine taşıdığını ve Washington’un da bu sürece tam destek verdiğini belirtti.
Bu gelişmenin sonuçları ne olacak?
Gazeteci Yakup Aslan, E3 ülkelerinin bu hamlesinin “dört temel sonucu” olduğunu öngörüyor:
BM Güvenlik Konseyi, İsrail’in talebi doğrultusunda, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurmasını resmen isteyecek. Bu adımın, diplomasiyi baltalayıp krizi savaşa sürüklemeyi amaçladığı belirtiliyor.
BM’nin İran’a yönelik silah ambargosu yeniden devreye girecek. Bu durum, Rusya ve Çin’in yaptırımları ne ölçüde meşru sayıp uygulayacağına bağlı olarak, İran’ın olası İsrail veya ABD saldırılarına karşı caydırıcılığını yeniden inşa etme kapasitesini sınırlayabilir.
İran’ın zaten kırılgan olan ekonomisi daha da kötüleşecek; para birimi değer kaybetmiş durumda ve bu süreç daha da hızlanabilir.
Bu adım diplomasiyi ilerletmek yerine gerginliği tırmandırabilir. İsrail’in yeni saldırılar için fazla bahaneye ihtiyaç duymadığı göz önüne alındığında, yaptırımların dönüşü yeni operasyonlara siyasi bir meşruiyet kılıfı sağlayabilir.
‘E3 ülkeleri, bu adımı İran’ı ABD ile yeniden müzakere masasına oturtmak için gerekli görüyor’
Aslan, E3 ülkelerini bu adımı İran’ı ABD ile yeniden müzakere masasına oturmak için gerekli gördüğünü söylüyor:
“E3 ülkeleri, bu adımı İran’ı ABD ile yeniden müzakere masasına oturtmak ve IAEA’ya nükleer tesislere erişim izni vermeye zorlamak için gerekli görüyor. Ancak Tahran’ın da ciddi kaygıları var. İranlı yetkililer, IAEA’nın hassas bilgileri sızdırarak Mossad’ın suikast operasyonlarına zemin hazırladığından şüpheleniyor. Ayrıca, daha önce müzakere masasında otururken ABD ve İsrail’in bombardıman başlattığını hatırlatıyorlar. En kritik nokta ise uranyum zenginleştirme konusundaki köklü anlaşmazlık. Taraflar esneklik göstermediği sürece yeni görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve çatışma riskini hızlandırması muhtemel.”
‘Yaptırımların geri dönmesi iki amaca hizmet ediyor’
Gazeteci Yakup Aslan, İran’ın Avrupa için ekonomik bir aktöre dönüştüğünün altını çiziyor ve yaptırımların geri dönmesinin hizmet ettiği amaçları şöyle sıralıyor:
“2003’te E3, Bush yönetiminin Irak’tan sonra İran’a savaş açmasını engellemek için kurulmuştu. Ancak bugün jeopolitik zemin değişti: İran’ın Rusya ile Ukrayna konusunda yakınlaşması, Avrupa için doğrudan tehdit algısı yarattı. AB artık Atlantik ötesi ilişkilere her zamankinden fazla bağımlı, İran ise Avrupa için ekonomik olarak marjinal bir aktöre dönüştü.”
"Yaptırımların geri dönmesi iki amaca hizmet ediyor; Tahran’ı Ukrayna savaşında Moskova’yı desteklediği için cezalandırmak ve Trump yönetimi içindeki şahinlerle aynı çizgiye gelmek. Bu bağlamda, 2003’te savaşı önlemek için kurulan E3, 2025’te bizi savaşa daha da yakınlaştırabilir.Nitekim Almanya Şansölyesi’nin geçtiğimiz haftalarda, İsrail’in İran’ı bombalamasını “Avrupa’nın kirli işini yapmak” olarak tanımlaması, bu tabloyu net biçimde ortaya koyuyor.”