Avrupa’dan İran’a “snapback” hamlesi: BM nükleer yaptırımları geri dönüyor mu?

Sputnik Türkiye

Almanya, Fransa ve İngiltere nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerden sonuç alınamadığını gerekçe göstererek İran'a karşı yeni yaptırım süreci başlatıldığını... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098920153_0:73:1340:826_1920x0_80_0_0_5f1c5160ec92499753bcebd523a15b89.jpg

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran’ın nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirterek BM Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başvurdu. “Snapback” mekanizmasının devreye girmesiyle kaldırılan yaptırımlar yeniden yürürlüğe girecek. İran, bu kararı “haksız ve hukuka aykırı” olarak nitelerken ABD sürece destek verdi. Peki E3 ülkeleri başvurusunda neler söyledi? BM yaptırımları nasıl geri getirilir? Bu gelişmenin sonuçları ne olacak? Bu karar hangi amaca hizmet ediyor?Gazeteci Yakup Aslan, Sputnik’e anlattı.E3 ülkeleri, İran için BM yaptırımlarını geri getirme sürecini resmen başlattıİngiltere, Fransa ve Almanya’dan oluşan E3 ülkeleri, yayımladıkları ortak açıklamada, 20 Temmuz 2015’te imzalanan ve BMGK’nin 2231 sayılı kararıyla onaylanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nı (KOEP) hatırlattı. Açıklamada, ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran’ın da taahhütlerini yerine getirmeyi durdurduğu vurgulandı:Açıklamada, kapsamlı bir çözüme ulaşmak amacıyla İran ve ABD’yi yeniden müzakere masasına oturtmak için yoğun çabalar harcandığı ve bu süreçte “iyi niyetle” hareket edildiği vurgulandı. Ancak İran’ın KOEP’e uymamasının kasıtlı bir tercih olduğu ifade edildi. İran’daki nükleer silahların yayılmasıyla ilgili kritik tesislerin UAEA denetiminin dışında kaldığına dikkat çekildi. Son olarak, İran’ın yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmediği gerekçesiyle Fransa, Almanya ve İngiltere’nin BMGK’ye başvurarak “snapback” mekanizmasını devreye sokma kararı aldığı belirtildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:İran: “Bu adım hukuka aykırı ve temelsiz”İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Avrupa ülkelerinin attığı bu adımı “hukuka aykırı ve temelsiz” olarak nitelendirdi. Erakçi, İran’ın ulusal hak ve çıkarlarını korumak amacıyla bu girişime uygun şekilde karşılık vereceğini vurguladı. Ayrıca Tahran yönetimi, Avrupa’nın BM yaptırımlarını yeniden devreye sokabilecek snapback mekanizmasını işletme kararına ilişkin yazılı bir açıklama da yayımladı:"Üç Avrupa ülkesinin seçtiği yol, eğer kontrol altına alınmazsa BMGK'nın güvenilirliği ve yapısı üzerinde ciddi sonuçlar doğuracaktır."ABD’den E3 ülkelerine destekABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, E3 ülkelerinin BMGK’ye yaptığı başvuruyu desteklediklerini duyurdu. Rubio, yazılı açıklamasında, Avrupa ülkelerinin İran’ın anlaşma yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit ederek konuyu Konsey gündemine taşıdığını ve Washington’un da bu sürece tam destek verdiğini belirtti.Bu gelişmenin sonuçları ne olacak?Gazeteci Yakup Aslan, E3 ülkelerinin bu hamlesinin “dört temel sonucu” olduğunu öngörüyor:‘E3 ülkeleri, bu adımı İran’ı ABD ile yeniden müzakere masasına oturtmak için gerekli görüyor’Aslan, E3 ülkelerini bu adımı İran’ı ABD ile yeniden müzakere masasına oturmak için gerekli gördüğünü söylüyor:‘Yaptırımların geri dönmesi iki amaca hizmet ediyor’Gazeteci Yakup Aslan, İran’ın Avrupa için ekonomik bir aktöre dönüştüğünün altını çiziyor ve yaptırımların geri dönmesinin hizmet ettiği amaçları şöyle sıralıyor:“2003’te E3, Bush yönetiminin Irak’tan sonra İran’a savaş açmasını engellemek için kurulmuştu. Ancak bugün jeopolitik zemin değişti: İran’ın Rusya ile Ukrayna konusunda yakınlaşması, Avrupa için doğrudan tehdit algısı yarattı. AB artık Atlantik ötesi ilişkilere her zamankinden fazla bağımlı, İran ise Avrupa için ekonomik olarak marjinal bir aktöre dönüştü.”

2025

