ABD'nin Teksas eyaletinde, Çinlilerin mülk alması ve kiralaması yasaklandı

Yeni yasa Teksas eyalet valisi Greg Abbott tarafından imzalandı. Yasa, adı geçen ülkelerden kişilerin ev, tarla veya ticari mülk edinmesini yasaklıyor. Kiralamalara ise yalnızca bir yıl sınırı getiriliyor. Kuralları ihlal edenler ağır para cezası ya da hapisle karşılaşacak. Vali Abbott, bu düzenlemeyi “Amerika’nın en sert yasağı” olarak tanımladı ve “düşman ülkelerin Teksas’ta yer edinmesine izin verilmeyecek” dedi.Çinli Amerikalılar endişeli Yasa, özellikle Teksas’ta yaşayan yaklaşık 120 bin Çin kökenli kişiyi etkiliyor. Onlara göre bu düzenleme, Çinli görünümlü herkesin haksız yere şüpheli muamelesi görmesine yol açabilir. Bir Çinli-Amerikalı, yasayı “2025’in Çin Dışlama Yasası” olarak nitelendirdi. 1882’de çıkarılan benzer bir yasa, Çinli işçilerin ABD’ye göçünü yasaklamıştı. “Ülke kökenine göre ev sahibi olmayı yasaklamak açıkça ayrımcılıktır” diyen Çin kökenli iş insanları, çocuklarının geleceği için endişeli.İş dünyası olumsuz etkilenebilirTeksas, son on yılda Çinli şirketlerden milyarlarca dolarlık yatırım almıştı. Elektrikli araç ve güneş paneli gibi sektörlerde planlanan yatırımların şimdiden durma noktasına geldiği belirtiliyor. Dallas’ta çalışan emlakçılar, Çinli yatırımcıların Teksas dışına yönelmeye başladığını aktarıyor. Küçük işletme sahipleri ise müşteri kaybı yaşayacaklarını söylüyor.Teksas’ın aldığı karar, ABD genelinde artan bir eğilimin parçası. 2021’den bu yana 26 eyalet, Çin vatandaşlarının mülk edinmesini kısıtlayan yasalar çıkardı. Uzmanlar, bu adımların ulusal güvenlikten çok siyasi kaygılarla atıldığını savunuyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, “Çinlilerin ev sahibi olmasının ulusal güvenliği tehdit ettiğine dair hiçbir kanıt yok” açıklamasını yaptı.
Teksas’ta kabul edilen yeni yasa, Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya vatandaşlarının mülk satın almasını ve uzun süreli kiralama yapmasını yasakladı. Yetkililer bunu ulusal güvenlik önlemi olarak savunurken, birçok kişi bunun ayrımcı bir adım olduğunu düşünüyor.
Yeni yasa Teksas eyalet valisi Greg Abbott tarafından imzalandı. Yasa, adı geçen ülkelerden kişilerin ev, tarla veya ticari mülk edinmesini yasaklıyor. Kiralamalara ise yalnızca bir yıl sınırı getiriliyor. Kuralları ihlal edenler ağır para cezası ya da hapisle karşılaşacak. Vali Abbott, bu düzenlemeyi “Amerika’nın en sert yasağı” olarak tanımladı ve “düşman ülkelerin Teksas’ta yer edinmesine izin verilmeyecek” dedi.
Çinli Amerikalılar endişeli
Yasa, özellikle Teksas’ta yaşayan yaklaşık 120 bin Çin kökenli kişiyi etkiliyor. Onlara göre bu düzenleme, Çinli görünümlü herkesin haksız yere şüpheli muamelesi görmesine yol açabilir. Bir Çinli-Amerikalı, yasayı “2025’in Çin Dışlama Yasası” olarak nitelendirdi. 1882’de çıkarılan benzer bir yasa, Çinli işçilerin ABD’ye göçünü yasaklamıştı. “Ülke kökenine göre ev sahibi olmayı yasaklamak açıkça ayrımcılıktır” diyen Çin kökenli iş insanları, çocuklarının geleceği için endişeli.
İş dünyası olumsuz etkilenebilir
Teksas, son on yılda Çinli şirketlerden milyarlarca dolarlık yatırım almıştı. Elektrikli araç ve güneş paneli gibi sektörlerde planlanan yatırımların şimdiden durma noktasına geldiği belirtiliyor. Dallas’ta çalışan emlakçılar, Çinli yatırımcıların Teksas dışına yönelmeye başladığını aktarıyor. Küçük işletme sahipleri ise müşteri kaybı yaşayacaklarını söylüyor.
Teksas’ın aldığı karar, ABD genelinde artan bir eğilimin parçası. 2021’den bu yana 26 eyalet, Çin vatandaşlarının mülk edinmesini kısıtlayan yasalar çıkardı. Uzmanlar, bu adımların ulusal güvenlikten çok siyasi kaygılarla atıldığını savunuyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, “Çinlilerin ev sahibi olmasının ulusal güvenliği tehdit ettiğine dair hiçbir kanıt yok” açıklamasını yaptı.