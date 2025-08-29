https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/abdnin-teksas-eyaletinde-cinlilerin-mulk-almasi-ve-kiralamasi-yasaklandi-1098915435.html

ABD'nin Teksas eyaletinde, Çinlilerin mülk alması ve kiralaması yasaklandı

ABD'nin Teksas eyaletinde, Çinlilerin mülk alması ve kiralaması yasaklandı

Sputnik Türkiye

Teksas’ta kabul edilen yeni yasa, Çin, İran, Kuzey Kore ve Rusya vatandaşlarının mülk satın almasını ve uzun süreli kiralama yapmasını yasakladı. Yetkililer... 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T15:05+0300

2025-08-29T15:05+0300

2025-08-29T15:05+0300

dünya

abd

greg abbott

teksas

çin

amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu)

ayrımcılık

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1d/1098915125_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8ac6b67ee1dee87549c9455d69c98f46.jpg

Yeni yasa Teksas eyalet valisi Greg Abbott tarafından imzalandı. Yasa, adı geçen ülkelerden kişilerin ev, tarla veya ticari mülk edinmesini yasaklıyor. Kiralamalara ise yalnızca bir yıl sınırı getiriliyor. Kuralları ihlal edenler ağır para cezası ya da hapisle karşılaşacak. Vali Abbott, bu düzenlemeyi “Amerika’nın en sert yasağı” olarak tanımladı ve “düşman ülkelerin Teksas’ta yer edinmesine izin verilmeyecek” dedi.Çinli Amerikalılar endişeli Yasa, özellikle Teksas’ta yaşayan yaklaşık 120 bin Çin kökenli kişiyi etkiliyor. Onlara göre bu düzenleme, Çinli görünümlü herkesin haksız yere şüpheli muamelesi görmesine yol açabilir. Bir Çinli-Amerikalı, yasayı “2025’in Çin Dışlama Yasası” olarak nitelendirdi. 1882’de çıkarılan benzer bir yasa, Çinli işçilerin ABD’ye göçünü yasaklamıştı. “Ülke kökenine göre ev sahibi olmayı yasaklamak açıkça ayrımcılıktır” diyen Çin kökenli iş insanları, çocuklarının geleceği için endişeli.İş dünyası olumsuz etkilenebilirTeksas, son on yılda Çinli şirketlerden milyarlarca dolarlık yatırım almıştı. Elektrikli araç ve güneş paneli gibi sektörlerde planlanan yatırımların şimdiden durma noktasına geldiği belirtiliyor. Dallas’ta çalışan emlakçılar, Çinli yatırımcıların Teksas dışına yönelmeye başladığını aktarıyor. Küçük işletme sahipleri ise müşteri kaybı yaşayacaklarını söylüyor.Teksas’ın aldığı karar, ABD genelinde artan bir eğilimin parçası. 2021’den bu yana 26 eyalet, Çin vatandaşlarının mülk edinmesini kısıtlayan yasalar çıkardı. Uzmanlar, bu adımların ulusal güvenlikten çok siyasi kaygılarla atıldığını savunuyor. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği, “Çinlilerin ev sahibi olmasının ulusal güvenliği tehdit ettiğine dair hiçbir kanıt yok” açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/harvard-hakkinda-irka-dayali-ayrimcilik-iddiasiyla-sorusturma-baslatildi-1095761172.html

teksas

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, greg abbott, teksas, çin, amerikan sivil özgürlükler birliği (aclu), ayrımcılık