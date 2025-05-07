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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/rubio-abd-venezueladan-gelen-muhalifleri-kabul-etti-1095997559.html
Rubio: ABD, Venezuela’dan gelen muhalifleri kabul etti
Rubio: ABD, Venezuela’dan gelen muhalifleri kabul etti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maduro hükümetine karşı düzenlendiği iddia edilen bir komploya katıldıkları gerekçesiyle haklarında tutuklama emri bulunan... 07.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mart 2024'ten bu yana Karakas’taki Arjantin Büyükelçiliği'nde saklanan bir grup Venezuela muhalifinin şu anda ABD topraklarında bulunduğunu açıkladı.Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hassas bir operasyonun ardından tüm rehineler artık ABD topraklarında güvende” ifadelerini kullanarak, 'operasyona' katılan ve söz konusu kişilerin 'serbest bırakılmasına' yardımcı olan herkese minnettarlığını ifade ettiğini de sözlerine ekledi.Mart 2024 sonlarından itibaren, Venezuela Başsavcılığı'nın Nicolas Maduro hükümetine karşı düzenlendiği iddia edilen bir komploya katıldıkları gerekçesiyle haklarında tutuklama emri çıkarması sonrasında, bazı muhalifler Arjantin'in Karakas Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Arjantinli diplomatlar, Venezuela'da yapılan seçim sonuçlarının kabul edilmemesi nedeniyle 2024 yılı Ağustos ayı başında Karakas'tan ayrılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250507/uss-harry-s-truman-ucak-gemisinden-kalkan-ikinci-savas-ucagi-denize-dustu-2-pilot-hafif-yarali-1095997052.html
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abd, marco rubio, venezuela, nicolas maduro, abd
abd, marco rubio, venezuela, nicolas maduro, abd

Rubio: ABD, Venezuela’dan gelen muhalifleri kabul etti

05:12 07.05.2025
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Maduro hükümetine karşı düzenlendiği iddia edilen bir komploya katıldıkları gerekçesiyle haklarında tutuklama emri bulunan bir grup Venezuela muhalifinin şu anda ABD topraklarında bulunduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mart 2024'ten bu yana Karakas’taki Arjantin Büyükelçiliği'nde saklanan bir grup Venezuela muhalifinin şu anda ABD topraklarında bulunduğunu açıkladı.
Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hassas bir operasyonun ardından tüm rehineler artık ABD topraklarında güvende” ifadelerini kullanarak, 'operasyona' katılan ve söz konusu kişilerin 'serbest bırakılmasına' yardımcı olan herkese minnettarlığını ifade ettiğini de sözlerine ekledi.
Mart 2024 sonlarından itibaren, Venezuela Başsavcılığı'nın Nicolas Maduro hükümetine karşı düzenlendiği iddia edilen bir komploya katıldıkları gerekçesiyle haklarında tutuklama emri çıkarması sonrasında, bazı muhalifler Arjantin'in Karakas Büyükelçiliği'ne sığınmıştı.
Arjantinli diplomatlar, Venezuela'da yapılan seçim sonuçlarının kabul edilmemesi nedeniyle 2024 yılı Ağustos ayı başında Karakas'tan ayrılmıştı.
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