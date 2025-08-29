Türkiye
68 milyar dolarlık anlaşma: Hindistan ve Japonya stratejik ortaklığı derinleştiriyor
68 milyar dolarlık anlaşma: Hindistan ve Japonya stratejik ortaklığı derinleştiriyor
Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba, iki ülke ilişkilerini güçlendirmek için 10 yıllık bir yol haritası açıkladı. Anlaşma... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Tokyo’da yapılan görüşmede iki lider, ortak bir vizyon belgesi yayımladı. Bu plan kapsamında Japonya, önümüzdeki on yıl içinde Hindistan’a 68 milyar dolarlık yatırım yapacak. Modi, bu anlaşmayı 'özel stratejik ve küresel ortaklığın altın bir sayfası' olarak tanımladı. “Odak noktamız yatırım, yenilik, teknoloji, çevre ve sağlık olacak,” dedi. Ishiba ise iki ülkenin birbirini tamamlayan güçlü yanlarına dikkat çekerek “Sorunlarımıza çözüm bulmak için birbirimizin gücünden yararlanmalı, gelecek nesiller için birlikte hareket etmeliyiz” dedi.Ekonomide güçlü bağlar Japonya’nın ileri teknolojisiyle Hindistan’ın genç ve geniş iş gücü, liderlere göre küresel ölçekte bir sinerji yaratacak. Modi, “Japon teknolojisi ve Hint yeteneği kazanan bir kombinasyon. Bu birliktelik 21. yüzyılın teknoloji devrimini yönlendirebilir” ifadelerini kullandı. İki lider, Çin’in artan etkisine karşı kurulan Quad ittifakındaki işbirliklerini de teyit etti. Modi, “Hindistan ve Japonya özgür, açık, barışçıl ve kurallara dayalı bir Hint-Pasifik için kararlıdır” derken; Ishiba da güvenlik alanında daha derin işbirliği gerektiğini vurguladı.
19:19 29.08.2025
© AP Photo / Eugene HoshikoIndian Prime Minister Narendra Modi
