https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/hindistan-disisleri-bakani-batiya-seslendi-eger-sorununuz-varsa-hindistandan-petrol-almayin-1098790477.html
Hindistan Dışişleri Bakanı, Batı'ya seslendi: 'Eğer sorununuz varsa Hindistan’dan petrol almayın'
Hindistan Dışişleri Bakanı, Batı'ya seslendi: 'Eğer sorununuz varsa Hindistan’dan petrol almayın'
Sputnik Türkiye
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Batılı ülkelere, eğer hoşlarına gitmiyorsa Hindistan’dan petrol almamaları tavsiyesinde bulundu. 23.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-23T23:01+0300
2025-08-23T23:01+0300
2025-08-23T23:01+0300
dünya
donald trump
yeni delhi
rusya
subrahmanyam jaishankar
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/08/1063205861_0:221:2857:1828_1920x0_80_0_0_d4a6251cc07542f5027a9dc6523e40c1.jpg
The Economic Times World Leaders konferansında konuşan Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar, “Eğer Hindistan’dan petrol ya da petrol ürünleri almanızla ilgili bir sorununuz varsa, almayın. Kimse sizi zorlamıyor” dedi.Temmuz ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Gerekçe olarak ise Yeni Delhi’nin yüksek gümrük vergileri, ticari engeller ve 'Rusya ile işbirliğini' göstermişti. Ayrıca Trump, söz konusu eylemler nedeniyle Hindistan’ın belirlenmemiş bir 'ceza' ödemesi gerektiğini söylemişti. Söz konusu vergi 7 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Bunun yanı sıra Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımları sebebiyle Hindistan ithalatına ek yüzde 25 gümrük vergisi getiren bir kararnameyi de imzalamıştı. Bu yaptırımlar 27 Ağustos’tan itibaren uygulanmaya başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/lavrov-azerbaycanli-mevkidasi-bayramov-ile-telefonda-gorustu-1098789316.html
yeni delhi
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/08/1063205861_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_d71a2755527f2f749efc6469025e9d29.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, yeni delhi, rusya, subrahmanyam jaishankar
donald trump, yeni delhi, rusya, subrahmanyam jaishankar
Hindistan Dışişleri Bakanı, Batı'ya seslendi: 'Eğer sorununuz varsa Hindistan’dan petrol almayın'
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Batılı ülkelere, eğer hoşlarına gitmiyorsa Hindistan’dan petrol almamaları tavsiyesinde bulundu.
The Economic Times World Leaders konferansında konuşan Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar, “Eğer Hindistan’dan petrol ya da petrol ürünleri almanızla ilgili bir sorununuz varsa, almayın. Kimse sizi zorlamıyor” dedi.
Temmuz ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Gerekçe olarak ise Yeni Delhi’nin yüksek gümrük vergileri, ticari engeller ve 'Rusya ile işbirliğini' göstermişti. Ayrıca Trump, söz konusu eylemler nedeniyle Hindistan’ın belirlenmemiş bir 'ceza' ödemesi gerektiğini söylemişti. Söz konusu vergi 7 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Bunun yanı sıra Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımları sebebiyle Hindistan ithalatına ek yüzde 25 gümrük vergisi getiren bir kararnameyi de imzalamıştı. Bu yaptırımlar 27 Ağustos’tan itibaren uygulanmaya başlayacak.