Hindistan Dışişleri Bakanı, Batı'ya seslendi: 'Eğer sorununuz varsa Hindistan'dan petrol almayın'

Hindistan Dışişleri Bakanı, Batı'ya seslendi: 'Eğer sorununuz varsa Hindistan’dan petrol almayın'

23.08.2025

The Economic Times World Leaders konferansında konuşan Hindistan Dışişleri Bakanı Subramanyam Jaishankar, “Eğer Hindistan’dan petrol ya da petrol ürünleri almanızla ilgili bir sorununuz varsa, almayın. Kimse sizi zorlamıyor” dedi.Temmuz ayı sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan’dan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı. Gerekçe olarak ise Yeni Delhi’nin yüksek gümrük vergileri, ticari engeller ve 'Rusya ile işbirliğini' göstermişti. Ayrıca Trump, söz konusu eylemler nedeniyle Hindistan’ın belirlenmemiş bir 'ceza' ödemesi gerektiğini söylemişti. Söz konusu vergi 7 Ağustos’ta yürürlüğe girmişti. Bunun yanı sıra Trump, Hindistan’ın Rusya’dan petrol alımları sebebiyle Hindistan ithalatına ek yüzde 25 gümrük vergisi getiren bir kararnameyi de imzalamıştı. Bu yaptırımlar 27 Ağustos’tan itibaren uygulanmaya başlayacak.

