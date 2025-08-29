https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/2-yasindaki-ogluna-camasir-suyu-icirmisti-oglunu-olduren-anne-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1098924457.html
2 yaşındaki oğluna çamaşır suyu içirmişti: Çocuğunu öldüren anne için istenen ceza belli oldu
İstanbul'da iki yaşındaki oğlu Yunus Emre Çiçek'e çamaşır suyu içirerek ölümüne neden olan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 29.08.2025
2 yaşındaki oğluna çamaşır suyu içirmişti: Çocuğunu öldüren anne için istenen ceza belli oldu
16:12 29.08.2025 (güncellendi: 16:25 29.08.2025)
İstanbul'da iki yaşındaki oğlu Yunus Emre Çiçek'e çamaşır suyu içirerek ölümüne neden olan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
İki yaşındaki oğlu Yunus Emre Çiçek'in içeceğine ve çorbasına çamaşır suyu karıştırarak öldüren anne Dilek Çiçek hakkında soruşturma tamamlandı. Anne Çiçek için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
1.5 ay boyunca yaşam mücadelesi verdi
Geçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul'da meydana gelen olayda, 29 Eylül tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan iki yaşındaki Yunus Emre Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 Kasım'da vefat etti. Şüpheli ölüm üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili olarak annesi Dilek Çiçek ve biyolojik babası Yılmaz Efe gözaltına alındı. Anne tutuklanırken baba adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Adli Tıp Raporu, korkunç olayı ortaya çıkardı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda bebek Yunus Emre Çicek'in ölümünün koroziv madde (aşındırıcı veya yüzeyi tahrip edici maddeler) içimi sonrası meydana geldiği tespit edildi.
Raporda şu ifadeler yer aldı: "Çocuğun 27 Eylül tarihinde koroziv madde içimi sonrası meydana gelen yaralanması ile 14 Kasım tarihinde gerçekleşen ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, çocuğun ölüm olayında 27 Eylül'de koroviz madde içmeye bağlı zehirlenme dışında başka bir ortak neden bulunmadığı tespit edildi."
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda bebeğin annesi Dilek Çiçek tarafından içeceğine ve çorbasına çamaşır suyu katılmak suretiyle öldüğünü tespit etti.
Anne itiraf etti, pişmanım dedi
Soruşturma sırasında anne Çiçek birbiriyle çelişkili ifadeler verdi. Ablasını suçladı ama suçunu itiraf etti. Psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Çiçek, "Eylül ayının sonlarına doğru ablam Remziye Çiçek'in evinde kaldığım sıralarda evde tek olduğum bir gün psikolojik sorunların da etkisi ile kimsenin olmadığı bir sırada banyodan çamaşır suyunu alarak bebeğimin biberonuna ve çorbasının bulunduğu tabağa döktüm. Sonra da bunları oğluma içirdim. Sonra da onu giydirdim ve parka çıktık. Babası da geldi. Parktayken oğlum yeşil renkte kusmaya başladı. Hastaneye kaldırdık ve devam eden süreçte de öldü. Eşimden korktuğum için yaptığımı sakladım. Ablam Remziye Çiçek'e ben iftira attım. Kendisinin olayla ilgisi yok. Oğluma çamaşır suyu içirdiğim için çok pişmanım" diyerek ifade verdi.
İddianame hazırlandı, istenen ceza belli oldu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı korkunç cinayete ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede cani anne Dilek Çiçek'in, 'kasten öldürme' öldürme suçunun nitelikli halleri olan 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' maddelerinden ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.