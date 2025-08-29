https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/2-yasindaki-ogluna-camasir-suyu-icirmisti-oglunu-olduren-anne-icin-istenen-ceza-belli-oldu-1098924457.html

2 yaşındaki oğluna çamaşır suyu içirmişti: Çocuğunu öldüren anne için istenen ceza belli oldu

2 yaşındaki oğluna çamaşır suyu içirmişti: Çocuğunu öldüren anne için istenen ceza belli oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul'da iki yaşındaki oğlu Yunus Emre Çiçek'e çamaşır suyu içirerek ölümüne neden olan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 29.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-29T16:12+0300

2025-08-29T16:12+0300

2025-08-29T16:25+0300

türki̇ye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

cumhuriyet başsavcılığı

çocuk

çocuk cinayeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102504/07/1025040709_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_43679f5309f4c4083d41a437d2b16cac.jpg

İki yaşındaki oğlu Yunus Emre Çiçek'in içeceğine ve çorbasına çamaşır suyu karıştırarak öldüren anne Dilek Çiçek hakkında soruşturma tamamlandı. Anne Çiçek için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 1.5 ay boyunca yaşam mücadelesi verdiGeçtiğimiz yıl kasım ayında İstanbul'da meydana gelen olayda, 29 Eylül tarihinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan iki yaşındaki Yunus Emre Çiçek yapılan tüm müdahalelere rağmen 14 Kasım'da vefat etti. Şüpheli ölüm üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Olayla ilgili olarak annesi Dilek Çiçek ve biyolojik babası Yılmaz Efe gözaltına alındı. Anne tutuklanırken baba adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Adli Tıp Raporu, korkunç olayı ortaya çıkardıBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında istenen Adli Tıp Kurumu raporunda bebek Yunus Emre Çicek'in ölümünün koroziv madde (aşındırıcı veya yüzeyi tahrip edici maddeler) içimi sonrası meydana geldiği tespit edildi.Raporda şu ifadeler yer aldı: "Çocuğun 27 Eylül tarihinde koroziv madde içimi sonrası meydana gelen yaralanması ile 14 Kasım tarihinde gerçekleşen ölümü arasında illiyet bağı bulunduğu, çocuğun ölüm olayında 27 Eylül'de koroviz madde içmeye bağlı zehirlenme dışında başka bir ortak neden bulunmadığı tespit edildi." Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da rapor doğrultusunda bebeğin annesi Dilek Çiçek tarafından içeceğine ve çorbasına çamaşır suyu katılmak suretiyle öldüğünü tespit etti.Anne itiraf etti, pişmanım dediSoruşturma sırasında anne Çiçek birbiriyle çelişkili ifadeler verdi. Ablasını suçladı ama suçunu itiraf etti. Psikolojik sorunları olduğunu söyleyen Çiçek, "Eylül ayının sonlarına doğru ablam Remziye Çiçek'in evinde kaldığım sıralarda evde tek olduğum bir gün psikolojik sorunların da etkisi ile kimsenin olmadığı bir sırada banyodan çamaşır suyunu alarak bebeğimin biberonuna ve çorbasının bulunduğu tabağa döktüm. Sonra da bunları oğluma içirdim. Sonra da onu giydirdim ve parka çıktık. Babası da geldi. Parktayken oğlum yeşil renkte kusmaya başladı. Hastaneye kaldırdık ve devam eden süreçte de öldü. Eşimden korktuğum için yaptığımı sakladım. Ablam Remziye Çiçek'e ben iftira attım. Kendisinin olayla ilgisi yok. Oğluma çamaşır suyu içirdiğim için çok pişmanım" diyerek ifade verdi. İddianame hazırlandı, istenen ceza belli olduBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı korkunç cinayete ilişkin olarak yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede cani anne Dilek Çiçek'in, 'kasten öldürme' öldürme suçunun nitelikli halleri olan 'çocuğu kasten öldürmek' ve 'altsoydan akrabayı kasten öldürmek' maddelerinden ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/bakanlik-ceyda-yuksel-cinayetinde-cinsel-iliskiyi-reddetmeyi-haksiz-tahrik-indirimi-sayan-karara-1098819965.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, cumhuriyet başsavcılığı, çocuk, çocuk cinayeti